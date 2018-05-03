МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ, сообщили в Минобороны.

"Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", — заявили в ведомстве.

Авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

По предварительным данным, огонь по самолету не открывали — в двигатель машины могла попасть птица.

Последняя крупная катастрофа российского самолета в Сирии произошла в марте. Тогда при заходе на посадку на аэродром Хмеймим разбился транспортный Ан-26. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.

Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ — последняя модификация базового Су-30. Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.