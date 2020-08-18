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Война в Сирии
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Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны
Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:33
дейр-эз-зор (мухафаза)
министерство обороны рф (минобороны рф)
война в сирии
россия
война в сирии
сирия
в мире
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США надо давить в Сирии. Пока их не выдавим наши будут гибнуть. 😭😭😭
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У нас зато настоящие генералы..
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дейр-эз-зор (мухафаза)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572121211_0:120:1276:838_1400x0_80_0_0_c993eaf36fb979fee0d50d1fb47b65ba.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны рф (минобороны рф), россия, война в сирии, сирия, в мире

Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны

18:17 18.08.2020 (обновлено: 19:33 18.08.2020)
202149
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
© РИА Новости
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МОСКВА,18 авг — РИА Новости. Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны.
Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России. Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство.
Генерал-майора экстренно эвакуировали, но врачам не удалось его спасти. Он представлен к государственной награде посмертно.
В Минобороны пообещали оказать семье погибшего всю необходимую помощь.
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Война в СирииДейр-эз-Зор (мухафаза)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВойна в СирииСирияВ мире
Популярные комментарии
США надо давить в Сирии. Пока их не выдавим наши будут гибнуть. 😭😭😭
18 августа, 18:23
Александр Невский
4722831148
У нас зато настоящие генералы..
18 августа, 18:20
Андрей Дашков
2721554036
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