https://ria.ru/20200818/1575952108.html
Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны
Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:17
2020-08-18T19:33
дейр-эз-зор (мухафаза)
министерство обороны рф (минобороны рф)
война в сирии
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война в сирии
сирия
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https://ria.ru/20200811/1575597131.html
Александр Невский
США надо давить в Сирии. Пока их не выдавим наши будут гибнуть. 😭😭😭
677
Андрей Дашков
У нас зато настоящие генералы..
350
168
дейр-эз-зор (мухафаза)
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572121211_0:120:1276:838_1400x0_80_0_0_c993eaf36fb979fee0d50d1fb47b65ba.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны рф (минобороны рф), россия, война в сирии, сирия, в мире