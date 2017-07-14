В Оренбуржье простились с погибшим в Сирии капитаном Афанасовым

УФА, 14 июл — РИА Новости. С погибшим в Сирии российским военнослужащим Николаем Афанасовым простились на его родине в Соль-Илецке Оренбургской области родные, друзья и сослуживцы, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.

Уроженец города Соль-Илецк Оренбургской области 33-летний военный советник капитан Афанасов погиб 10 июля во время минометного обстрела со стороны террористов в сирийской провинции Хама при исполнении служебного долга. Министерство обороны РФ сообщило о представлении Афанасова к государственной награде посмертно. У Афанасова остались трое сыновей, младшему из которых всего полгода.

В пятницу в Соль-Илецке прошел траурный митинг и прощание с погибшим. Губернатор области Юрий Берг обратился со словами соболезнования к родителям, супруге и детям Афанасова. "Оренбуржцы всегда добросовестно исполняли свой воинский долг, в Сирии погибли до этого оренбургские ребята Александр Прохоренко и Игорь Завидный. Спасибо вам за воспитание сына, сыновья будут гордиться подвигом своего отца, а мы — земляка. Вечная память тебе, Николай", — сказал Берг на митинге.

Заместитель командующего войсками Южного военного округа Александр Романчук рассказал собравшимся о военной биографии Афанасова, как сначала он был солдатом, потом получил военное образование и профессионально боролся с терроризмом в Чечне, а в Сирии обучал сирийских военнослужащих военному делу. "Сегодня прощаемся с боевым товарищем, павшим от рук террористов вдали от родины. Он боролся за спокойствие и мирную жизнь. Но жизнь продолжается. Николай будет жить в трех своих сыновьях, они вырастут патриотами своей родины, достойными памяти своего отца", — сказал Романчук.

В мэрии Соль-Илецка отметили, что после прощания и отпевания Афанасов будет похоронен на городском кладбище с воинскими почестями.

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