В Сирии в результате атаки боевиков погибли двое российских военнослужащих

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Двое российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Сирии, еще один ранен, сообщает Минобороны.

"В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийской армии в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков.

"Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам", — добавляется в релизе.

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