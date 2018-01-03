Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии. Оба пилота погибли.

Как сообщили в Минобороны, авиакатастрофа произошла в воскресенье в 15 километрах от аэродрома Хама. Причиной трагедии назвали техническую неисправность, уточнив, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

В ведомстве отметили, что борттехник вертолета получил травмы, и его оперативно эвакуировали на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи.

11 декабря Владимир Путин приказал вывести российские войска из Сирии, которые находились там с сентября 2015 года по запросу Дамаска. Однако на территории арабской республики остается постоянная группировка на военных базах Хмеймим и Тартус.

Ми-24 — ударный вертолет, серийное производство которого началось в 1971 году. Его неофициальное название — "Крокодил". Эти вертолеты применяют для высадки десанта, огневой поддержки; уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника; перевозки грузов, эвакуации раненых.

Когда началась операция ВКС в Сирии, в Хмеймим перебросили 12 вертолетов Ми-24П, которые дополнительно оснащены пушкой ГШ-30-2.

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