МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что 17 сентября около 22.00 четыре F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиабомбами по сирийским объектам в районе города Латакия, заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря.

Официальный представитель МО РФ подчеркнул, что израильские самолеты "преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе". По его словам, бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" ("Auvergne") и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии", — сказал он.

Конашенков сообщил, что "в результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200".

"Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", — подчеркнул он.

По словам представителя российского военного ведомства, о планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. Он подчеркнул, что по "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону.

В настоящее время поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.

"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", — заключил он.

Подробнее об исчезновении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>