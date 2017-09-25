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Война в Сирии
Война в Сирии

Российский генерал погиб в Сирии в результате обстрела террористов

00:5325.09.2017
(обновлено: 00:54 25.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГенерал-лейтенант Валерий Асапов. Архивное фотоГенерал-лейтенант Валерий Асапов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в воскресенье в Сирии во время обстрела террористов из группировки "Исламское государство"*, сообщило Министерство обороны России.

Дым после авиаудара сил коалиции в Ракке
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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Асапов был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе города Дейр-эз-Зор. Во время минометного обстрела террористов генерал получил смертельное ранение. Он посмертно представлен к высокой государственной награде, заявили в военном ведомстве.

Таким образом, согласно официальным данным Министерства обороны, с начала российской военной операции в Сирии число погибших военнослужащих составило 37 человек.

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Arab 24 network
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В воскресенье также стало известно, что под минометный обстрел попал и корреспондент РИА Новости в Дейр-эз-Зоре. Инцидент произошел  в нескольких километрах от южного въезда в город в квартале Бхелие. Одна из мин разорвалась возле автомобиля корреспондента, повредив его осколками. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Потери террористов, как сообщил в августе командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, только за три летних месяца составили более 8 тысяч человек. Боевики лишились также 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и другой техники.

Прорыв из окружения

Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Глава МИД Сирии заявил о скорой победе над терроризмом
На минувшей неделе российские военные полицейские попали в окружение террористов "Джебхат ан-Нусры"*. Боевики 19 сентября атаковали позиции сирийской правительственной армии, окружив при этом наблюдательные пункты российской военной полиции под Хамой. Наступление террористов было остановлено, около 850 боевиков уничтожены, российские военные при помощи отряда деблокирования и ВКС сумели выйти из окружения. Трое российских военных были ранены.

Как рассказал старший лейтенант военной полиции Александр Самойлов, отразить нападение удалось исключительно благодаря скоординированным действиям солдат и офицеров.

Личный состав был полностью готов к выполнению поставленной перед ними задачи, смятения не возникло, подчеркнул военнослужащий.

Борьба с ИГ*

Вылет МиГ-29СМТ российской авиагруппы в Сирии на боевое задание. 13 сентября 2017
© Фото : Минобороны России
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Свыше 87 процентов территории Сирии уже освободили от боевиков "Исламского государства"*, следует из инфографики российского Министерства обороны, размещенной на сайте газеты "Красная звезда" — официального издания военного ведомства.

Единственным крупным районом, остающимся под контролем ИГ*, является долина реки Евфрат. Однако бойцы сирийской армии при поддержке ВКС за несколько недель достигли значительных успехов по освобождению ее от террористов.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. За это время, по данным ООН, погибли свыше 200 тысяч человек.

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