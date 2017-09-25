Российский генерал погиб в Сирии в результате обстрела террористов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в воскресенье в Сирии во время обстрела террористов из группировки "Исламское государство"*, сообщило Министерство обороны России.
Таким образом, согласно официальным данным Министерства обороны, с начала российской военной операции в Сирии число погибших военнослужащих составило 37 человек.
Потери террористов, как сообщил в августе командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, только за три летних месяца составили более 8 тысяч человек. Боевики лишились также 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и другой техники.
Прорыв из окружения
Как рассказал старший лейтенант военной полиции Александр Самойлов, отразить нападение удалось исключительно благодаря скоординированным действиям солдат и офицеров.
Личный состав был полностью готов к выполнению поставленной перед ними задачи, смятения не возникло, подчеркнул военнослужащий.
Борьба с ИГ*"Красная звезда" — официального издания военного ведомства.
Единственным крупным районом, остающимся под контролем ИГ*, является долина реки Евфрат. Однако бойцы сирийской армии при поддержке ВКС за несколько недель достигли значительных успехов по освобождению ее от террористов.
Вооруженный конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. За это время, по данным ООН, погибли свыше 200 тысяч человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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