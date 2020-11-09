https://ria.ru/20201109/vertolet-1583823308.html
Азербайджан признал вину в крушении российского Ми-24
Азербайджан признал вину в крушении российского Ми-24
Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает МИД страны. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T20:27
2020-11-09T20:27
2020-11-10T00:07
крушение российского вертолета в армении
ми-24
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает МИД страны. В ведомстве объяснили, что ошибка произошла из-за того, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в ходе нагорнокарабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО, утверждают в МИД Азербайджана. Кроме того, российские вертолеты прежде не были замечены в районе, где произошел инцидент, говорится в сообщении.Из-за напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с "возможными провокациями армянской стороны", дежурный боевой расчет принял решение открыть огонь на поражение, рассказали в МИД."Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", — говорится в сообщении ведомства.Баку выразил готовность выплатить компенсацию в связи со случившимся.Азербайджанская сторона выразила соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.Ранее Минобороны России сообщило, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Вертолет сопровождал колонну 102-й российской военной базы, когда по нему нанесли удар из ПЗРК. В результате падения Ми-24 погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.Инцидент произошел на фоне обострения конфликта в Карабахе. С 27 сентября там возобновились активные боевые действия. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах. Стороны трижды пытались заключить соглашения о перемирии, но бои продолжаются до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть погибшие среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — участник НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
https://ria.ru/20201109/voennosluzhaschie-1583834386.html
https://ria.ru/20201109/krusheniya-1583830791.html
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры крушения вертолета российских ВКС в Армении
В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ.
2020-11-09T20:27
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Кадры оцепления российских пограничников и армянских полицейских на месте падения вертолета
В сотне метров от места падения стоит оцепление из российских пограничников и армянских полицейских. "Перед ним собрались журналисты. Их не пропускают к месту инцидента, где работают специалисты".
2020-11-09T20:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение российского вертолета в армении, ми-24, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает МИД страны.
В ведомстве объяснили, что ошибка произошла из-за того, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в ходе нагорнокарабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО, утверждают в МИД Азербайджана. Кроме того, российские вертолеты прежде не были замечены в районе, где произошел инцидент, говорится в сообщении.
Из-за напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с "возможными провокациями армянской стороны", дежурный боевой расчет принял решение открыть огонь на поражение, рассказали в МИД.
"Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", — говорится в сообщении ведомства.
Баку выразил готовность выплатить компенсацию в связи со случившимся.
Азербайджанская сторона выразила соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.
Ранее Минобороны России сообщило, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Вертолет сопровождал колонну 102-й российской военной базы, когда по нему нанесли удар из ПЗРК. В результате падения Ми-24 погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.
Инцидент произошел на фоне обострения конфликта в Карабахе. С 27 сентября там возобновились активные боевые действия. Баку
и Ереван
обвиняют друг друга в обстрелах. Стороны трижды пытались заключить соглашения о перемирии, но бои продолжаются до сих пор.
Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть погибшие среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция
— участник НАТО
. В свою очередь, Армения
входит в ОДКБ
.