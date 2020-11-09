https://ria.ru/20201109/vertolet-1583823308.html

Азербайджан признал вину в крушении российского Ми-24

Азербайджан признал вину в крушении российского Ми-24

Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает МИД страны. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T20:27

2020-11-09T20:27

2020-11-10T00:07

крушение российского вертолета в армении

ми-24

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает МИД страны. В ведомстве объяснили, что ошибка произошла из-за того, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в ходе нагорнокарабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО, утверждают в МИД Азербайджана. Кроме того, российские вертолеты прежде не были замечены в районе, где произошел инцидент, говорится в сообщении.Из-за напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с "возможными провокациями армянской стороны", дежурный боевой расчет принял решение открыть огонь на поражение, рассказали в МИД."Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", — говорится в сообщении ведомства.Баку выразил готовность выплатить компенсацию в связи со случившимся.Азербайджанская сторона выразила соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.Ранее Минобороны России сообщило, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Вертолет сопровождал колонну 102-й российской военной базы, когда по нему нанесли удар из ПЗРК. В результате падения Ми-24 погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.Инцидент произошел на фоне обострения конфликта в Карабахе. С 27 сентября там возобновились активные боевые действия. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах. Стороны трижды пытались заключить соглашения о перемирии, но бои продолжаются до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть погибшие среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — участник НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.

https://ria.ru/20201109/voennosluzhaschie-1583834386.html

https://ria.ru/20201109/krusheniya-1583830791.html

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крушения вертолета российских ВКС в Армении В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ. 2020-11-09T20:27 true PT0M21S

Кадры оцепления российских пограничников и армянских полицейских на месте падения вертолета В сотне метров от места падения стоит оцепление из российских пограничников и армянских полицейских. "Перед ним собрались журналисты. Их не пропускают к месту инцидента, где работают специалисты". 2020-11-09T20:27 true PT1M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение российского вертолета в армении, ми-24, азербайджан, армения, в мире