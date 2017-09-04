В Сирии из-за обстрела ИГ* погибли двое российских военных

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Двое российских военных-контрактников погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ). Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что военнослужащие сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению в провинции Дейр-эз-Зор.

"При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ. В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения ", — говорится в сообщении министерства.

Раненный военный был доставлен в госпиталь. Российские медики боролись за его жизнь, однако он скончался от полученных травм. Погибшие будут представлены к государственным наградам.

Наступление в Дейр-эз-Зоре

В настоящее время сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает наступление на находящийся в осаде террористов город Дейр-эз-Зор. За последние сутки правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела, ведущие бои на юге провинции Ракка, продвинулись на восемь километров и взяли под свой контроль две стратегически важных высоты, приблизившись к городу.

Для поддержки наступления сирийских военных ВКС совершили более 80 боевых вылетов. Отмечается, что правительственные войска развивают наступление на город с востока — они подошли к городу на 18-20 километров и готовы прорвать окружение в ближайшие дни.

Дейр-эз-Зор и аэродром в двух километрах от него полностью окружены боевиками ИГ более трех лет. Несмотря на регулярные атаки смертников и заминированных автомобилей, гарнизон города все еще держит оборону, периодически контратакуя боевиков. Все снабжение осажденных ведется исключительно по воздуху.

ИГ не оставляет попыток остановить наступление



В субботу в Минобороны рассказали, что террористы не оставляют попыток остановить продвижение сирийских войск и перебрасывают в район осажденного Дейр-эз-Зора военную технику, в том числе машины повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Российская авиация методично ее уничтожает.

Успехи сирийской армии

Ранее днем стало известно, что после авиаударов ВКС РФ террористы потеряли около 70 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские самолеты уничтожили два танка, три БМП и более десяти машин повышенной проходимости с тяжелым вооружением, которые принадлежали ИГ.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской сообщил, что в ходе военной операции ВКС РФ в Сирии территория, подконтрольная Дамаску, увеличилась более чем в четыре раза.

Он рассказал о разгроме крупных бандформирований в районах Хамы и Хомса, а также напомнил об освобождении провинции Латакия, Пальмиры и Алеппо. Кроме того, была разблокирована основную транспортную магистраль, которая связывает сирийскую столицу с севером.

Правительственным войскам также удалось отбить многие нефтяные и газовые месторождения и вернуть под свой контроль некоторые территории на юге у границ с Ираком и Иордании.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Сирийские военные обнародовали кадры боев на подступах к Дейр-эз-Зору

В настоящее время основные силы Дамаска сосредоточены именно в направлении Дейр-эз-Зора — этот город считается последним оплотом террористов в Сирии.

В июне Рудской заявил, что гражданская война в Сирии фактически прекратилась после того, как в Астане был подписан меморандум о создании зон деэскалации.

* Террористическая организация, запрещенная в России.