В Сирии уроженец Биробиджана погиб, спасая товарища от террористов

ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Российский военнослужащий, капитан Евгений Константинов погиб в Сирии, спасая товарища от террористов, сообщил РИА Новости представитель совета регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" в Еврейской автономной области.

"Третьего мая 2017 года в ходе сражения капитан Евгений Константинов увидел, что его боевой товарищ получил ранение и не сможет отбиться от террористов. Он бросился на помощь. Но силы были не равны. Евгений получил шесть пулевых ранений. Второй военнослужащий тоже погиб", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Евгения Константинова похоронили с воинскими почестями 7 мая в Новосибирске, где живут его родители. Он представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Военному было 32 года.

Как уточнили в региональной организации, Евгений Константинов родился и вырос в Биробиджане в семье военнослужащего, в 2002 году окончил школу в Биробиджане и поступил в Новосибирский военный институт. В Сирии в качестве военного советника помогал командованию войск сирийской армии в обучении и воспитании военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Сирии погибли еще трое биробиджанцев — контрактник Никита Шевченко, медсестры Надежда Дураченко и Галина Михайлова.

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