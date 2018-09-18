В момент атаки российский Ил-20 заходил на посадку, заявили в Минобороны

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Израильские средства управления авиации не могли не видеть сбитый в Сирии российский самолет Ил-20, так как он заходил на посадку, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров", — сказал он.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным военного ведомства, машина с экипажем из 14 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет.

Подробнее о крушении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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