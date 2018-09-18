Исчезновение самолета Ил-20 ВКС в Сирии. Онлайн-репортаж

В минувший понедельник источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что системы противовоздушной обороны в Сирии отразили ракетную атаку в городе Латакия. Сирийский военный источник уточнил, что атака была осуществлена с моря, несколько ракет сбиты до подлета к цели.