Исчезновение самолета Ил-20 ВКС в Сирии. Онлайн-репортаж

- 02:28
Израиль отказался комментировать пропажу российского Ил-20
"Мы не комментируем сообщения из-за рубежа", — сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы армии обороны Израиля, взяв перед этим паузу для консультации с начальством.
- 02:06
Ил-20, «Лысуха» — самолёт радиоэлектронной разведки.— ЮНАРМИЯ (@yunarmy_news) 6 июня 2018 г.
Предназначался для разведки вдоль государственной границы и приграничной полосы. По бортам передней части пассажирской кабины установлены фотоаппараты перспективной аэрофотосъёмки и станция общей радиотехнической разведки. pic.twitter.com/qGZmPEWMl9
- 02:05
Ранее Ил-20 неоднократно был замечен в небе над Сирией.
Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 замечен в небе над н.п. Латаминья, расположенном на границе провинций Хама и Идлиб. Также его видели на юго-востоке провинции Идлиб над постами ВС Турции. pic.twitter.com/iyAtVR0UbO— Armen Hayrapetyan (@Ar_Hayrapetyan) 3 августа 2018 г.
- 02:04
В минувший понедельник источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что системы противовоздушной обороны в Сирии отразили ракетную атаку в городе Латакия. Сирийский военный источник уточнил, что атака была осуществлена с моря, несколько ракет сбиты до подлета к цели.
- 02:02
Ил-20 - самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.
- 01:54
Командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию
- 01:52
На борту пропавшего Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна
- 01:50
Российский Ил-20 пропал с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия
Кроме того, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата «Овернь» ("Auvergne").© AP Photo
- 01:48
У авиабазы Хмеймим в Сирии вечером 17 сентября пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20
"Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", — говорится в сообщении министерства обороны РФ.
Исчезновение самолета Ил-20 ВКС в Сирии. Онлайн-репортаж
- 02:28
- 01:54
- 01:52
- 01:50
- 01:48