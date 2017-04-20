В Сирии погиб российский военный советник

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский военный советник майор Сергей Бордов погиб в Сирии при нападении боевиков на военный гарнизон, сообщили в Министерстве обороны.

Офицер, занимавшийся подготовкой сирийских подразделений, не допустил прорыва террористов в жилой городок, взяв на себя командование сирийскими военнослужащими. Он посмертно представлен к госнаграде.

"В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием майор Сергей Бордов представлен к государственной награде, — посмертно", — говорится в сообщении.

В Минобороны также опровергли сообщение агентства Reuters о гибели в Сирии двух российских военнослужащих, назвав его очередной дезинформацией.