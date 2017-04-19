Минобороны: ни одно имя из статьи Рейтер не принадлежит российским военным

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ни одно из упомянутых в публикации про "заниженные" потери РФ в боях за Пальмиру имен не принадлежит российским военнослужащим, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее информационное агентство Рейтер сообщило о якобы "занижении" Россией "потерь" в боях за сирийскую Пальмиру. В статье, в частности, приводился ряд фамилий якобы погибших военных.

"Прежде всего, никаких официальных данных о якобы "потерях в боях за Пальмиру" не было, никогда не публиковалось и не существует в природе. Таким образом, вся статья британского агентства Рейтер о якобы "занижении" таких данных – набор букв для оправдания собственного заголовка", — сказал Конашенков.

Он обратил внимание на состав авторов статьи, которые якобы изучали данные о потерях и опрашивали россиян: "Сулейман аль-Халиди в Аммане, Томас Перри и Ангус Макдауэлл в Бейруте, Джозеф Насра в Берлине и англичанин Кристиан Лоу".

"При этом ни одно из упомянутых в качестве выявленных британцами из Рейтер имён не принадлежит российским военнослужащим", — подчеркнул Конашенков.

Также официальный представитель ведомства отметил, что материал "буквально пронизан намеренным запутыванием читателей, когда одно и то же имя то называют "военнослужащим по контракту", то "заключившим контракт с Минобороны наемником".

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