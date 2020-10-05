https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578099949.html

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве

5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом граждан, прибывающим из Китая,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T00:11

2020-10-05T00:11

2020-10-05T00:11

коронавирус covid-19

справки

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5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом граждан, прибывающим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня <u><a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/12-YM.pdf">возвращения</a></u> в Россию. В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020">лиц</a></u>.Работодателям предписывалось обеспечить <u><a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/12-YM.pdf">измерение температуры тела</a></u> сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.В детских садах и школах также было введено ежедневное измерение температуры детей. Выборочное <u><a href="https://www.sobyanin.ru/podtverzhden-sluchai-novoi-koronavirusnoi-infektsii">измерение температуры</a></u> дистанционным способом было организовано на входах в метро.10 марта были приняты дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. В Москве было запрещено <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-vvodyatsya-dopolnitelnye-ogranichitelnye-mery">проведение массовых мероприятий</a></u> с числом участников свыше пяти тысяч человек. Позднее были запрещены досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020">единовременно</a></u>.С 16 марта в Москве было введено <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-dopolnitelnye-mery-14-03-2020">свободное посещение</a></u> в школах и детских садах. С 17 марта режим свободного посещения был распространен на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы. 21 марта государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования были закрыты. По запросам родителей в школах были организованы <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020">малые дежурные группы</a></u> (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. Были <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-budut-zakryty-kolledzhi">закрыты колледжи</a></u>. Столичные вузы также перешли на <u><a href="https://ria.ru/20200317/1568700887.html">дистанционную форму обучения</a></u>. Москвичам старшего возраста с 16 марта рекомендовалось максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020">не покидать квартиру</a></u>. С 26 марта москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязали соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могли обратиться за помощью <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-obraschenie-k-starshemu-pokoleniyu-i-semyam-s-detmi">социальных работников и волонтеров</a></u>. 18 марта работодателям в Москве рекомендовали перевести сотрудников на <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-rabota-iz-doma">удаленный режим работы</a></u>. С 25 марта в Москве на фоне осложнения ситуации с распространением коронавируса были временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа, а также кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек и других развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, было приостановлено проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranicheniya-250320">в помещениях и под открытым небом</a></u>. Был <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-obraschenie-k-starshemu-pokoleniyu-i-semyam-s-detmi">приостановлен льготный проезд</a></u> в общественном транспорте для школьников, студентов колледжей и вузов, а также для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих <u><a href="https://ria.ru/20200326/1569165106.html">хроническими заболеваниями</a></u>.25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена <u><a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63061">нерабочая неделя</a></u> с 28 марта по 5 апреля. После обращения президента в Москве с 28 марта были введены дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей. Была приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых и других общедоступных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд; временно прекращена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-zakrytie-restoranov-i-parkov">первой необходимости</a></u>. Покидать квартиру разрешалось только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести бытовой мусор.Кроме того, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию от других людей не менее 1,5 метров на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах. Исключение – только поездки на такси. Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязали обеспечить соблюдение <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichenie-peredvizheniya-i-sospodderzhka-grazhdan">социальной дистанции</a></u>, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. 2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о <u><a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63133">продлении нерабочих дней</a></u> до 1 мая. Все ранее введенные ограничения в Москве были продлены до 1 мая, также было запрещено посещение городских парков, усадеб и <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-prodlenie-domr-perenos-vvedeniya-propuskov">зон отдыха</a></u>.9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном порядке <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-vremennyi-poryadok-posescheniya-kladbisch">посещения кладбищ</a></u> (они были открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших). С 13 апреля в Москве был введен ряд дополнительных запретов и ограничений. Временно была приостановлена работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры; приостановлено выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов; приостановлено оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Была приостановлена работа <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-dopolnitelnye-ogranicheniya-i-drugie-resheniya-100420">каршеринга</a></u>. Для поездок по Москве на личном и общественном транспорте были введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие для поездок стало <u><a href="https://www.sobyanin.ru/tsifrovye-propuska-osnovnye-pravila">обязательным</a></u>. 28 апреля президент России Владимир Путин продлил <u><a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63288">нерабочие дни</a></u> до 11 мая включительно. Действующие ограничения в Москве также были <u><a href="https://www.sobyanin.ru/do-11-maya-prodlenie-rezhima-samoizolyatsii">продлены до 11 мая</a></u>. Кроме того, была <u><a href="https://ria.ru/20200428/1570711835.html">приостановлена</a></u> организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года. С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы были приняты ряд решений по увеличению числа коек в лечебных <u><a href="https://ria.ru/20200504/1570952710.html">учреждениях</a></u>. 10 марта было принято решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая должна была стать <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-stroitelstvo-novoi-infektsionnoi-bolnitsy">дополнением стационара</a></u> в Коммунарке и ИКБ № 1. 17 апреля новая инфекционная больница была <u><a href="https://realty.ria.ru/20200417/1570203973.html">открыта</a></u>. Также были проведены <u><a href="https://ria.ru/20200504/1570952710.html">реконструктивные ремонтные работы</a></u> в 64 лечебных учреждениях (78 корпусов). Было принято решение о создании <u><a href="https://realty.ria.ru/20200506/1570995892.html">временных госпиталей</a></u> в павильоне на ВДНХ, ледовом дворце в районе Крылатское, конгрессно-выставочном центре в Сокольниках, в автоцентре "Москва" на Каширском шоссе, а также на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне. 7 мая режим самоизоляции граждан в Москве был продлен до 31 мая 2020 года, также были продлены временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-07-05-2020">непроизводственных отраслей</a></u>.12 мая в Москве начался первый этап ослаблений введенных ограничений, в частности к работе приступили предприятия промышленности и возобновились стройки, однако на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы был введен масочный и <u><a href="https://ria.ru/20200512/1571301511.html">перчаточный режим</a></u>. К работе вернулись более 300 крупных промышленных предприятий. Было <u><a href="https://www.sobyanin.ru/vtoroi-etap-smyagcheniya-ogranichenii-0106">возобновлено строительство</a></u> жилья, детских садов, школ и других городских объектов.15 мая в Москве стартовало массовое бесплатное тестирование на антитела к <u><a href="https://ria.ru/20200515/1571467107.html">коронавирусу</a></u>. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, благодаря исследованию возможно максимально раннее выявление заболевания у многих людей, особенно тех, кто переносит коронавирус бессимптомно. Это также позволяет получить <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-novaya-programma-issledovaniy-immuniteta">достоверную информацию</a></u> о ситуации с распространением коронавируса в городе и на отдельных городских предприятиях и организациях. 25 мая в Москве продолжилось поэтапное <u><a href="https://ria.ru/20200525/1571965716.html">смягчение </a></u>ограничений. Были открыты многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы". Возобновил работу <u><a href="https://www.sobyanin.ru/pervyi-etap-smyagcheniya-ogranichenii">каршеринг</a></u>, но арендовать машину разрешалось не менее чем на пять дней. С 26 мая волонтеры смогли вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и выгуливать своих подопечных <u><a href="https://www.sobyanin.ru/volontery-vozvraschayutsya-v-priyuty-dlya-bezdomnyh-zhivotnyh">питомцев</a></u>. С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска (ранее было возможно перемещаться по пропуску, оформленному через <u><a href="https://ria.ru/20200527/1572033359.html">сервисы </a></u>Московской области).1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновили работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогли выходить на прогулки. В целях снижения риска инфицирования коронавирусом, был усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок. Для свободного посещения вновь были открыты городские парки и зеленые территории, за исключением "Зарядья". При этом аттракционы в парках, детские и спортивные площадки остались закрытыми.Были открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. Возобновилась работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Возобновили работу ярмарки выходного дня. В полном объеме заработал городской велопрокат, ранее (с 10 апреля) пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб. Были открыты стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о том, снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. Одновременно с решением о возобновлении работы многих городских организаций мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер<u><a href="https://www.sobyanin.ru/vtoroi-etap-smyagcheniya-ogranichenii-0106"> до 14 июня</a></u>. 8 июня Сергей Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве и подчеркнул, что введенные меры позволили избежать "взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим". Мэр Москвы сообщил о возвращении Москвы к <a href="https://www.sobyanin.ru/otmena-samoizolyatsii-i-propuskov" target="_blank">обычному ритму жизни</a>. С 9 июня в Москве был отменен режим самоизоляции, пропуска и графики прогулок.Все жители столицы, в том числе старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, смогли без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.Была возобновлена работа каршеринга, парикмахерских, салонов красоты, фотоателье, ветеринарных клиник и агентств по трудоустройству, общественных организаций, кино- и звукозаписывающих студий, научных институтов. Кроме того, были <a href="https://ria.ru/20200608/1572629006.html" target="_blank">открыты кладбища</a>.16 июня <u><a href="https://ria.ru/20200616/1572973928.html">начался второй этап</a></u> возобновления работы городских объектов и организаций. Были сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Возобновили работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открыли свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Было разрешено посещать и спортивные мероприятия, но при условии заполняемости трибун не более чем на 10%. В городе также заработали <u><a href="https://www.sobyanin.ru/snizhenie-zabolevaemosti-i-otkrytie-letnih-verand">летние веранды</a></u>. 23 июня в Москве были отменены ограничения на работу спортивной индустрии – фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Возобновилась пассажирская навигация по Москве-реке. Также были сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим вернулись учреждения социальной защиты населения. Заработали рестораны и кафе. Кроме того, были сняты ограничения на использование <a href="https://www.sobyanin.ru/ocherednoi-etap-otmeny-ogranichenii" target="_blank">элементов общественной инфраструктуры</a>: качелей, уличных тренажеров и лавок.9 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после отмены ограничений новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло, пандемия продолжает отступать. Собянин отметил, что по сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раз. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза. На фоне позитивных тенденций распространения коронавируса в Москве Сергей Собянин принял решение продолжить отмену ограничений, прежде всего, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг <u><a href="https://www.sobyanin.ru/otmena-ogranicheniy-obrazovanie-i-detskie-tsentry">населению</a></u>.<u><a href="https://ria.ru/20200713/1574250199.html">С 13 июля</a></u> были отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты вновь смогли посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте – оставался за Минобрнауки России и администрациями вузов.Был отменен запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. В обычный режим работы вернулись общеобразовательные школы и колледжи. Были сняты ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновили работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок. Открыли двери детские лагеря и детские развлекательные центры.Однако по-прежнему было приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе.Были сняты все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.Администрации предприятий и организаций могли самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.При нахождении на улицах гражданам рекомендовалаось использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах <u><a href="https://www.sobyanin.ru/otmena-ogranicheniy-obrazovanie-i-detskie-tsentry">отменен</a></u>. К началу августа город <u><a href="https://www.sobyanin.ru/chto-eto-bylo-nekotorye-itogi-pandemii">вернулся </a></u>к обычной жизни. С 1 августа в Москве возобновили работу театры, кинотеатры и концертные залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. Число зрителей спортивных соревнований могло быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун. Возобновили свою работу кружки и секции программы "Московское долголетие", но при условии проведения занятий только на открытом воздухе. Однако в городе по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохранились и требования соблюдения социального дистанцирования.24 сентября 2020 года мэр Москвы заявил об <u><a href="https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577731540.html">усложнении </a></u>ситуации с COVID-19 в Москве. По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, ежедневное число госпитализированных с коронавирусом в Москве за последнюю неделю <u><a href="https://ria.ru/20200924/moskva-1577716081.html">выросло примерно на 30%</a></u>.На фоне угрозы распространения коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или <u><a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-obraschenie-k-starshemu-pokoleniyu-i-udalennaya-rabota">взять отпуск</a></u>. Действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями <a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/94-YM.pdf" target="_blank">продлено по 28 октября 2020</a> года включительно. При этом Сергей Собянин отметил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса <u><a href="https://ria.ru/20200925/sotskarty-1577773477.html">не заблокируют</a></u>, прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе в столице <u><a href="https://ria.ru/20200925/moskva-1577772996.html">не ограничиваются</a></u>. Мэр Москвы также попросил московскую полицию воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям из-за ограничений в связи с коронавирусом. Он отметил, что <u><a href="https://ria.ru/20200925/pozhilye-1577772819.html">штрафовать</a></u> пожилых за выход из дома не будут. Кроме того, мэр Москвы рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Собянин также поручил обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры и <u><a href="https://ria.ru/20200924/moskva-1577716081.html">тестирование на COVID-19</a></u>.Мэр Москвы призвал жителей города строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах.29 сентября Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией принял решение <a href="https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948063.html" target="_blank">увеличить осенние школьные каникулы</a>.Согласно распоряжению мэра Москвы, <a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/93-YM.pdf" target="_blank">с 5 по 18 октября включительно установлены каникулы</a> для учащихся организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, а также осуществляющих спортивную подготовку.1 октября Сергей Собянин обязал организации перевести сотрудников <a href="https://ria.ru/20201001/udalenka-1578051365.html" target="_blank">на удаленку</a>. Согласно указу мэра Москвы, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября 2020 года на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (исключение – сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации).Требования о переходе на удаленную работу также <a href="https://www.sobyanin.ru/v-zone-riska-i-o-perehode-na-udalyonnuyu-rabotu" target="_blank">не распространяются</a> на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома ", "Роскосмоса " и некоторых других стратегических отраслей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

https://ria.ru/20200319/1568742369.html

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