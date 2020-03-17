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2020-03-17T04:42+0300
https://ria.ru/20200317/1568700887.html
Студенты четырех столичных вузов переходят на дистанционное обучение
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РИА Новости

Студенты четырех столичных вузов переходят на дистанционное обучение

00:20 17.03.2020 (обновлено: 04:42 17.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного института международных отношений, Высшей школы экономики, а также Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова с 17 марта переходят на дистанционную форму обучения.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал документ, рекомендующий российским вузам перевести своих студентов на удаленное обучение, а также организовывать всё их взаимодействие с преподавателями дистанционно.
"Осуществлять учебный процесс в Московском университете с использованием дистанционных образовательных технологий с 17 марта 2020 года до особого распоряжения", - говорится в приказе ректора МГУ Виктора Садовничего.
Документ также предполагает возможность перехода студентов на индивидуальные образовательные планы.
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"С 17 марта в МГИМО прекращаются учебные занятия. Руководством университета прорабатывается программа дистанционного образования для обучающихся", - говорится в сообщении на странице Студенческого союза МГИМО.
РНИМУ имени Н.И. Пирогова также отменяет проведение массовых мероприятий и командировки для сотрудников и студентов.
"С 17 по 29 марта 2020 года в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова отменяется очное посещение всех видов учебных занятий... Данные меры были введены в целях предупреждения и недопущения распространения инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.
В пресс-службе ВШЭ также сообщили, что "с 17 марта и до конца учебного года студенты ВШЭ будут учиться удаленно". Студенты будут учиться с помощью онлайн-платформ, онлайн-курсов и с использованием программ Zoom или Skype. Дисциплины, которые нельзя освоить дистанционно, будут перенесены на более поздние сроки
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
В России, по последним данным, зафиксировано 93 случая коронавирусной инфекции, четверо пациентов уже выздоровели.
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