Студенты четырех столичных вузов переходят на дистанционное обучение

Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал документ, рекомендующий российским вузам перевести своих студентов на удаленное обучение, а также организовывать всё их взаимодействие с преподавателями дистанционно.

"Осуществлять учебный процесс в Московском университете с использованием дистанционных образовательных технологий с 17 марта 2020 года до особого распоряжения", - говорится в приказе ректора МГУ Виктора Садовничего.

Документ также предполагает возможность перехода студентов на индивидуальные образовательные планы.

"С 17 марта в МГИМО прекращаются учебные занятия. Руководством университета прорабатывается программа дистанционного образования для обучающихся", - говорится в сообщении на странице Студенческого союза МГИМО.

РНИМУ имени Н.И. Пирогова также отменяет проведение массовых мероприятий и командировки для сотрудников и студентов.

"С 17 по 29 марта 2020 года в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова отменяется очное посещение всех видов учебных занятий... Данные меры были введены в целях предупреждения и недопущения распространения инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

В пресс-службе ВШЭ также сообщили, что "с 17 марта и до конца учебного года студенты ВШЭ будут учиться удаленно". Студенты будут учиться с помощью онлайн-платформ, онлайн-курсов и с использованием программ Zoom или Skype . Дисциплины, которые нельзя освоить дистанционно, будут перенесены на более поздние сроки

ВШЭ не закрывает кампусы - библиотеки и столовые продолжат работу. Кроме того у студентов сохраняется возможность запланировать очную индивидуальную консультацию.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ).

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.