https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577731540.html

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Серьезный рост госпитализаций с коронавирусом наблюдается в Москве, это говорит о том, что ситуация усложняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T20:23

2020-09-24T20:23

2020-09-25T00:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Серьезный рост госпитализаций с коронавирусом наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, это говорит о том, что ситуация усложняется, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия-1"</a>."Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей", - сообщил Собянин.Ранее оперативный штаб контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. В четверг столица перешагнула психологическую отметку в более 1 тысячи выявленных случаев за сутки. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Юрец Юрец Как только в аптеках появилось лекарство, за немаленькие деньги, так сразу количество больных увеличивается. Ребята делаю спрос) 72

Евгений П. Опять чудит Сергей, и вновь продолжается бой. Может хватит или ВВП сказал весной, что осенью вторая волна, так значит осенью)) всё должно быть согласно указанию, чтобы ненаругали. Если честно достали. 66

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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