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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577731540.html
Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве
Серьезный рост госпитализаций с коронавирусом наблюдается в Москве, это говорит о том, что ситуация усложняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T20:23
2020-09-25T00:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Серьезный рост госпитализаций с коронавирусом наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, это говорит о том, что ситуация усложняется, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия-1"</a>."Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей", - сообщил Собянин.Ранее оперативный штаб контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. В четверг столица перешагнула психологическую отметку в более 1 тысячи выявленных случаев за сутки. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Как только в аптеках появилось лекарство, за немаленькие деньги, так сразу количество больных увеличивается. Ребята делаю спрос)
72
Опять чудит Сергей, и вновь продолжается бой. Может хватит или ВВП сказал весной, что осенью вторая волна, так значит осенью)) всё должно быть согласно указанию, чтобы ненаругали. Если честно достали.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

20:23 24.09.2020 (обновлено: 00:24 25.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Серьезный рост госпитализаций с коронавирусом наблюдается в Москве, это говорит о том, что ситуация усложняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
"Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей", - сообщил Собянин.
Ранее оперативный штаб контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. В четверг столица перешагнула психологическую отметку в более 1 тысячи выявленных случаев за сутки. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
14497258155
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Как только в аптеках появилось лекарство, за немаленькие деньги, так сразу количество больных увеличивается. Ребята делаю спрос)
24 сентября, 21:10
ЮЮЮрец Юрец
55410012
Опять чудит Сергей, и вновь продолжается бой. Может хватит или ВВП сказал весной, что осенью вторая волна, так значит осенью)) всё должно быть согласно указанию, чтобы ненаругали. Если честно достали.
24 сентября, 21:23
ЕПЕвгений П.
3531015
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