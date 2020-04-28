В Подмосковье приостановили организацию летней оздоровительной кампании

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Приостанавливается организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с новым коронавирусом в Московской области.
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"Приостанавливается организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
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