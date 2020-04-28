Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T21:17
https://ria.ru/20200428/1570711835.html
В Подмосковье приостановили организацию летней оздоровительной кампании
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1036x0_80_0_0_2a119ffd69ee3ba52d23d9aa50c064fe.jpg
РИА Новости

В Подмосковье приостановили организацию летней оздоровительной кампании

21:17 28.04.2020
732
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Приостанавливается организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с новым коронавирусом в Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок ограничений по коронавирусу до 11 мая включительно
"Приостанавливается организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
1311012
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:21Попова заявила, что тяжелых случаев COVID-19 у детей в России нет
16:21Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
16:21В здания Верховного суда не будут пускать без масок и перчаток
16:20Власти Москвы объяснили, что делать при аннулировании рабочего пропуска
16:20Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что
16:18В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
16:17Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом
16:13Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года
16:13Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
16:13Египет намерен снять ограничения из-за коронавируса с 1 июня
16:12Дочь фронтовика рассказала о задании отца заминировать подступы к Кремлю
16:12В период пандемии страны должны объединить усилия, заявила глава МПС
16:11Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы
16:11Имущество актера Сергея Жигунова распродали на аукционе, пишут СМИ
16:10Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
16:09Компании в России подали заявки на зарплатные кредиты на 94 млрд рублей
16:08В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник
16:08В ЦБ допустили снижение ключевой ставки в июне
16:00Россияне подали на реструктуризацию кредитов 1,4 миллиона заявок
15:59В Пермском крае откроют парикмахерские, автосалоны и мастерские
Лента новостейМолния