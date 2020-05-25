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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:12
https://ria.ru/20200525/1571965716.html
Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_0:104:3097:1846_1036x0_80_0_0_2a5d625f7f28d08b4bf98525b7c1ece3.jpg
РИА Новости

Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу

16:48 25.05.2020 (обновлено: 18:12 25.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно улучшается, планируется дальнейшее поэтапное смягчение ограничений, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Он сообщил также, что с 26 мая волонтеры вновь смогут посещать 13 приютов для животных — передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и выгуливать подопечных.
Для поездки нужно заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ "Мосволонтер", и получить цифровой пропуск.
"Графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно. Использование защитных масок и перчаток — строго обязательно", — отметил мэр.
В Москве за время пандемии коронавирус диагностировали у 166 473 человек, 53 586 выздоровели, 2034 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Обсудить 14
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
Популярные комментарии
То есть животные для Собянина важнее людей? Гулять и заниматься спортом он по-прежнему не разрешает. Это прямой вред здоровью горожан и снижение защитных сил их организмов, а мэр ведет себя подобно некоторым экзальтированным зоозащитникам, которые обожая любую живность, терпеть не могут людей.
25 мая, 17:56
Сергей Смирнов
88400017
как бы эти "смягчения" на самом деле не усложнили жизнь многим людям, по принципу хотели как лучше, а получилось как всегда.
25 мая, 17:14
Василий Кнутт
61025010
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