Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно улучшается, планируется дальнейшее поэтапное смягчение ограничений, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге

Он сообщил также, что с 26 мая волонтеры вновь смогут посещать 13 приютов для животных — передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и выгуливать подопечных.

Для поездки нужно заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ "Мосволонтер", и получить цифровой пропуск.

"Графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно. Использование защитных масок и перчаток — строго обязательно", — отметил мэр.

В Москве за время пандемии коронавирус диагностировали у 166 473 человек, 53 586 выздоровели, 2034 умерли.