https://ria.ru/20201001/udalenka-1578051365.html

Собянин обязал организации перевести на удаленку 30% сотрудников

Руководители московских организаций обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Это следует из указа мэра столицы РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:35

2020-10-01T14:35

2020-10-01T15:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Руководители московских организаций обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Это следует из указа мэра столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, опубликованного на его сайте.Также на удаленку должны отправить всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей.На прошлой неделе столичные власти попросили крупнейшие московские компании по возможности перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы. Пожилым людям и жителям города, имеющим хронические заболевания, при этом посоветовали взять больничный или отпуск и избегать лишних контактов. По словам Собянина, была надежда на то, что новые рекомендации позволят сократить транспортные потоки в метро и наземном транспорте, однако заболеваемость <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в Москве продолжает расти.Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, а доля людей старше 65 лет возросла менее чем с 15% летом до 20-25%, добавил Собянин.За последние сутки в России выявили 8945 новых случаев COVID-19, на первом месте по приросту заболевших — <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москва</a> (+2424 пациента). Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразился 1 185 231 человек, из них 20,9 тысячи скончались, более чем 964 тысячам удалось победить инфекцию.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577875229.html

Арсений Новиков Достал уже!!!!! 166

Егор Панкратов А границы не хотят закрыть? Что бы безумцы с детьми не шлялись по заграницам где с коронавирусом беда? Например Турцию? 135

164

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество