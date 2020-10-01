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https://ria.ru/20201001/udalenka-1578051365.html
Собянин обязал организации перевести на удаленку 30% сотрудников
Руководители московских организаций обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Это следует из указа мэра столицы РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:35
2020-10-01T15:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Руководители московских организаций обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Это следует из указа мэра столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, опубликованного на его сайте.Также на удаленку должны отправить всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей.На прошлой неделе столичные власти попросили крупнейшие московские компании по возможности перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы. Пожилым людям и жителям города, имеющим хронические заболевания, при этом посоветовали взять больничный или отпуск и избегать лишних контактов. По словам Собянина, была надежда на то, что новые рекомендации позволят сократить транспортные потоки в метро и наземном транспорте, однако заболеваемость <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в Москве продолжает расти.Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, а доля людей старше 65 лет возросла менее чем с 15% летом до 20-25%, добавил Собянин.За последние сутки в России выявили 8945 новых случаев COVID-19, на первом месте по приросту заболевших — <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москва</a> (+2424 пациента). Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразился 1 185 231 человек, из них 20,9 тысячи скончались, более чем 964 тысячам удалось победить инфекцию.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577875229.html
Достал уже!!!!!
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А границы не хотят закрыть? Что бы безумцы с детьми не шлялись по заграницам где с коронавирусом беда? Например Турцию?
135
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москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

Собянин обязал организации перевести на удаленку 30% сотрудников

14:35 01.10.2020 (обновлено: 15:29 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПустой офис компании Unilever в Москве
Пустой офис компании Unilever в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Руководители московских организаций обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина, опубликованного на его сайте.
Также на удаленку должны отправить всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей.
"Требования о переходе на удаленную работу не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей", — отметил Собянин.
На прошлой неделе столичные власти попросили крупнейшие московские компании по возможности перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы. Пожилым людям и жителям города, имеющим хронические заболевания, при этом посоветовали взять больничный или отпуск и избегать лишних контактов.
По словам Собянина, была надежда на то, что новые рекомендации позволят сократить транспортные потоки в метро и наземном транспорте, однако заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает расти.

"Ряд предприятий действительно последовали нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. <...> Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций — более пяти тысяч в неделю. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме — более 1,5 тысячи человек", — сказал мэр.

Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, а доля людей старше 65 лет возросла менее чем с 15% летом до 20-25%, добавил Собянин.
За последние сутки в России выявили 8945 новых случаев COVID-19, на первом месте по приросту заболевших — Москва (+2424 пациента). Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразился 1 185 231 человек, из них 20,9 тысячи скончались, более чем 964 тысячам удалось победить инфекцию.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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