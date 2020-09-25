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Собянин попросил не применять меры к пожилым людям из-за ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил московскую полицию воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям из-за ограничений в связи с коронавирусом. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:02
2020-09-25T15:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> попросил московскую полицию воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям из-за ограничений в связи с коронавирусом.Он отметил, что штрафовать пожилых за выход из дома не будут."Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений", - сообщил мэр в своем личном блоге.Но он призвал горожан помнить, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты могут не пустить в магазин или даже оштрафовать.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин попросил не применять меры к пожилым людям из-за ограничений

15:02 25.09.2020 (обновлено: 15:35 25.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проверяют документы пенсионерки в Москве
Сотрудники полиции проверяют документы пенсионерки в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил московскую полицию воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям из-за ограничений в связи с коронавирусом.
Он отметил, что штрафовать пожилых за выход из дома не будут.
"Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений", - сообщил мэр в своем личном блоге.
Но он призвал горожан помнить, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты могут не пустить в магазин или даже оштрафовать.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
261032
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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