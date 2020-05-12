В Москве начал действовать масочный режим

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Первый этап ослаблений введенных ограничений начался в Первый этап ослаблений введенных ограничений начался в Москве по указу мэра города Сергея Собянина, в частности к работе приступили предприятия промышленности и возобновились стройки, однако на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим.

С 12 мая начался первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни с сохранением максимальной осторожности и усиленных мер защиты жизни и здоровья людей. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова.

С сегодняшнего дня вернуться к работе могут предприятия промышленности и строительства. В том числе возобновлено строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов. При этом работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима, при несоблюдении которых предприятия и строительные площадки будут закрываться.

На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома. На работу не должны выходить сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины. Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, сотрудник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача.

На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты – маски, респираторы и перчатки, за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц. А работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции.

Также с сегодняшнего дня горожане обязаны использовать маски, респираторы либо другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.