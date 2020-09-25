https://ria.ru/20200925/moskva-1577772996.html

В Москве не ограничат прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе

Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе в столице не ограничиваются, выходить из дома не является нарушением, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:02

2020-09-25T15:02

2020-09-25T15:10

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575777994_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_48a3b984b791472d573d8f6cbc4e7451.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе в столице не ограничиваются, выходить из дома не является нарушением, сообщил мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a>."Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит – выходить из дома не является нарушением", - написал мэр в своем личном блоге.

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577760590.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество