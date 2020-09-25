https://ria.ru/20200925/moskva-1577772996.html
В Москве не ограничат прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе
Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе в столице не ограничиваются, выходить из дома не является нарушением, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:02
2020-09-25T15:02
2020-09-25T15:10
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе в столице не ограничиваются, выходить из дома не является нарушением, сообщил мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a>."Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит – выходить из дома не является нарушением", - написал мэр в своем личном блоге.
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577760590.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, общество