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В Москве не ограничат прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе
Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе в столице не ограничиваются, выходить из дома не является нарушением, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.09.2020
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москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе в столице не ограничиваются, выходить из дома не является нарушением, сообщил мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a>."Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит – выходить из дома не является нарушением", - написал мэр в своем личном блоге.
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577760590.html
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сергей собянин, москва, общество

В Москве не ограничат прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе

15:02 25.09.2020 (обновлено: 15:10 25.09.2020)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе в столице не ограничиваются, выходить из дома не является нарушением, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит – выходить из дома не является нарушением", - написал мэр в своем личном блоге.
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