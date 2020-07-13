Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574250199.html
Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений
Девятого июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении работы аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574107631_0:167:2891:1793_1400x0_80_0_0_e43060c6b631bf12d6fd574969156bfd.jpg
https://ria.ru/20200618/1573108144.html
Интересно, как большинство людей носят маски, закрывая только рот (и без того закрытый), а дышат при этом носом (который находится над маской и открыт). То есть, смысл от нее исключительно декоративный)))
22
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574107631_0:167:2891:1793_1400x0_80_0_0_e43060c6b631bf12d6fd574969156bfd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574107631_140:0:2869:2047_1400x0_80_0_0_3756258d43c4a658c910ffdad139a2eb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574107631_481:0:2528:2047_1400x0_80_0_0_d29ef1c5e49b12170c18faa5a7d2f1f2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений

00:17 13.07.2020 (обновлено: 09:45 13.07.2020)
22689
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСотрудница в защитной маске на летней веранде ресторана "Сахалин" в Москве
Сотрудница в защитной маске на летней веранде ресторана Сахалин в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Девятого июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении работы аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, а также об открытии детских лагерей и снятии ограничений в сфере предпринимательства. Кроме того, в столице отменили обязательное ношение масок и перчаток на улице.
С 5 марта в городе действовал режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Тридцатого марта его сменил режим обязательной самоизоляции, закрылись многие магазины, кафе, спортзалы, стали недоступны для прогулок парки, передвижение по городу осуществлялось по пропускам.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
К лету Собянин объявил график поэтапного смягчения ограничений в столице. Так, 9 июня отменили режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу, открылись парикмахерские, салоны красоты и ряд других предприятий, в полном объеме заработал каршеринг, а театры и цирки возобновили репетиции.
С 16 июня заработали музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов, а также стоматологические клиники. Позже, 23 июня, к ним присоединились фитнес-клубы, бассейны, детские сады, рестораны и кафе.
С понедельника стартует новый этап снятия ограничений.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Парки отдыха, дискотеки и аттракционы

Отменяется запрет на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, которые были закрыты с 25 марта.
Основным условием остается обязательное соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: проведение уборок с дезинфицирующими средствами, обработка контактных поверхностей, наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции — столы должны быть установлены на расстоянии не менее полутора метра друг от друга.
Кроме того, возобновляют свою работу секции и кружки, дискотеки, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок. Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Образовательные учреждения и детские лагеря

Также с 13 июля открываются детские лагеря и детские развлекательные центры и отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений.
Мэр сообщил, что студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний — в очном или дистанционном варианте — остается за Минобрнауки и администрациями вузов.
Кроме того, отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи, а до начала августа в школах будет проходить ЕГЭ.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе

Свободный бизнес

Согласно указу мэра, с 13 июля 2020 года все организации города вправе осуществлять деятельность с сохранением отдельных ограничений, установленных в отношении проведения публичных и массовых мероприятий. Снимаются все запреты в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.
Также администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры

Отмена масочного режима на улицах

Как заявил Собянин в своем блоге, с 13 июля при нахождении на улицах москвичам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания, но обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.
"Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах", — подчеркнул мэр.
Также Собянин добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов могут перенести на более поздний срок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
641321423
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Интересно, как большинство людей носят маски, закрывая только рот (и без того закрытый), а дышат при этом носом (который находится над маской и открыт). То есть, смысл от нее исключительно декоративный)))
13 июля, 00:46
Денис Чистов
1811002
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Туристы в Милане, Италия
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Здание Центрального банка России
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Особенности национального несанкционированного протеста
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Будайская крепость и замковый холм, Будапешт
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Скорая помощь, Индия
Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах
Джон Траволта и Келли Престон
Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Названы три категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Флаги ЕС и Украины в Брюсселе
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
Девушка распыляет средство против насекомых
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Глава ЦБ прокомментировала предложение провести деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
15:52В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
15:48В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
15:46Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
15:45На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета
15:44В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313
15:39Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
15:39Сафронову предъявили обвинение в госизмене
15:34В администрации Кирова проводятся обыски
15:34Площадь пожара на складе в Самаре выросла до двух тысяч "квадратов"
15:34Трое армянских военных получили легкие ранения на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния