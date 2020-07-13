Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений

Сотрудница в защитной маске на летней веранде ресторана "Сахалин" в Москве

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Девятого июля мэр Девятого июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении работы аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, а также об открытии детских лагерей и снятии ограничений в сфере предпринимательства. Кроме того, в столице отменили обязательное ношение масок и перчаток на улице.

С 5 марта в городе действовал режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Тридцатого марта его сменил режим обязательной самоизоляции, закрылись многие магазины, кафе, спортзалы, стали недоступны для прогулок парки, передвижение по городу осуществлялось по пропускам.

К лету Собянин объявил график поэтапного смягчения ограничений в столице. Так, 9 июня отменили режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу, открылись парикмахерские, салоны красоты и ряд других предприятий, в полном объеме заработал каршеринг, а театры и цирки возобновили репетиции.

С 16 июня заработали музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов, а также стоматологические клиники. Позже, 23 июня, к ним присоединились фитнес-клубы, бассейны, детские сады, рестораны и кафе.

С понедельника стартует новый этап снятия ограничений.

Парки отдыха, дискотеки и аттракционы

Отменяется запрет на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, которые были закрыты с 25 марта.

Основным условием остается обязательное соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора : проведение уборок с дезинфицирующими средствами, обработка контактных поверхностей, наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции — столы должны быть установлены на расстоянии не менее полутора метра друг от друга.

Кроме того, возобновляют свою работу секции и кружки, дискотеки, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок. Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования.

Образовательные учреждения и детские лагеря

Также с 13 июля открываются детские лагеря и детские развлекательные центры и отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений.

Мэр сообщил, что студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний — в очном или дистанционном варианте — остается за Минобрнауки и администрациями вузов.

Кроме того, отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи, а до начала августа в школах будет проходить ЕГЭ.

Свободный бизнес

Согласно указу мэра, с 13 июля 2020 года все организации города вправе осуществлять деятельность с сохранением отдельных ограничений, установленных в отношении проведения публичных и массовых мероприятий. Снимаются все запреты в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.

Также администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.

Отмена масочного режима на улицах

Как заявил Собянин в своем блоге, с 13 июля при нахождении на улицах москвичам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания, но обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.

"Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах", — подчеркнул мэр.

Также Собянин добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов могут перенести на более поздний срок.