Петр Бирюков: временные госпитали в Москве построят примерно за 20 дней

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью РИА Новости рассказал, как выбирали места размещения временных госпиталей для лечения больных коронавирусом, когда они будут построены, будут ли равноценны постоянным медучреждениям и на каких условиях предоставлены помещения.

— Петр Павлович, сейчас ведется строительство временных госпиталей для больных коронавирусом в нескольких районах Москвы. Почему были выбраны именно эти локации?

— С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром принят ряд серьезных решений по увеличению числа коек в лечебных учреждениях. За апрель специалистами комплекса городского хозяйства совместно с работниками системы здравоохранения проведены реконструктивные ремонтные работы в 64 лечебных учреждениях, а это 78 корпусов. Мы увеличили количество коек примерно на десять тысяч, оборудовали системами подачи медицинских газов более пяти тысяч мест. Но этого, конечно, в нынешних условиях мало

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Затем мэр принял решение о создании временных госпиталей, это 44 площадки типа "родер", где будут размещаться по 70-120 человек. Для всех этих объектов мы обеспечиваем подвод систем тепло- и водоснабжения, канализации, провели работы, связанные с увеличением энергетических мощностей в два, а порой и в три раза.

Сегодня это пять адресов. Госпиталь на ВДНХ рассчитан примерно на 1,8 тысячи койко-мест, в Крылатском — на 1,3 тысячи, в автоцентре "Москва" будет оборудовано около двух тысяч коек, в Сокольниках — 1,2 тысячи. Также огромный госпиталь делаем на территории "Экспо" — примерно на четыре тысячи мест.

Перед нами сегодня стоит серьезная задача: за 20 дней выполнить работы по созданию дополнительно около десяти тысяч койко-мест. Все они будут оборудованы системами подачи медицинских газов и кислорода. Мы уже связались с производителями этих систем, заключили контракты на поставку и монтаж в кратчайшие сроки необходимого оборудования.

© РИА Новости / Евгений Одиноков Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков © РИА Новости / Евгений Одиноков Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Для обеспечения работы временных госпиталей требуется серьезное увеличение энергетической мощности, объем работ большой. Отдельная история — очистка стоков на этих объектах, везде устанавливаем дополнительные системы обеззараживания.

В мероприятиях по возведению временных госпиталей задействованы около десяти тысяч человек, работы ведутся в круглосуточном режиме и очень высокими темпами. Первый госпиталь на ВДНХ будет готов в течение двух недель.

Отдельная серьезная тема — обеспечение объектов необходимыми строительными материалами. Все вопросы решаем оперативно, в комплексе городского хозяйства создан штаб, который я возглавляю. Работают проектировщики, строители, все работаем в системе ежеминутного контроля и взаимодействия, чтобы выполнить задачи, которые определены на уровне президента страны.

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— Как будут оборудованы эти временные госпитали?

— Они будут полностью оборудованы системой подачи электричества, тепла, кондиционирования воздуха, вентиляции, подогрева воздуха, системой подачи медицинских газов. Помимо этого, медицинское оборудование здесь будет работать так же, как и в любом лечебном учреждении Москвы и медучреждении, оборудованном для лечения больных коронавирусом.

— Предусмотрены комнаты отдыха и общежития для врачей?

— Для медицинского персонала созданы все условия, необходимые для отдыха и питания. Все со строгим соблюдением санитарных норм и требований.

В каждом блоке будет четыре палаты, в общей сложности это 30-40 коек, а также пост медицинской сестры. Еще раз повторю: все — как и в любом медицинском учреждении. Также созданы шоковые палаты. Более тяжелые пациенты будут отправляться в другие лечебные учреждения.

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— Откуда так быстро собрали такое огромное количество рабочих на объекты?

— Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в городе остановлен ряд работ — это благоустройство, любые виды ремонта, кроме аварийного. Соответственно, освободившиеся работники переведены на возведение временных госпиталей. Также задействованы специалисты из проектных институтов.

На площадках строго соблюдаются санитарные нормы, обеспечен контроль здоровья каждого сотрудника. Все работают в медицинских масках.

Работы ведутся очень высокими темпами. Сами посудите: например, чтобы сделать все планировки, реализовать все проектные решения, связанные с размещением госпиталя, нам отводится двое-трое суток.

Специалистов достаточно, все они трудятся с полной ответственностью. У нас работают опытные энергетики, тепловики, специалисты водопроводно-канализационного хозяйства и других направлений, которые совместно отрабатывают все поставленные задачи.

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Ведь построить госпиталь — это не только возвести стены, не только их покрасить, положить плитку, но это еще и энергетическое обеспечение, подведение медицинских газов, на все нужны расчеты, специалисты.

В обычных условиях на возведение подобного объекта понадобилось бы минимум полгода на проектные работы и год — на само строительство. В нынешних условиях госпитали будут построены примерно за 20 дней — три недели.

— Где в Сокольниках разместят временный госпиталь, что это будет за здание?

— Это конгрессно-выставочный комплекс на улице 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1. Он будет рассчитан на 1230 койко-мест. Так же, как и в Крылатском, мы поднимаем полностью лед, делаем специальные полы и монтируем временный госпиталь.

Объекты, на которых сейчас развертываются госпитали, — это спортивные, досуговые, промышленные, торговые сооружения, но все их можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение.

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— На каких условиях город договаривался с собственниками этих помещений?

— Во-первых, все помещения, кроме автоцентра "Москва", — это городская собственность, здесь мэр принял решение, и в течение суток площади освободили.

Мы благодарны и бизнесу Москвы, владельцы ряда помещений сами инициативно предлагают их для размещения временных госпиталей. Например, это автоцентр "Москва". Инвестор, кстати, сам будет работать над созданием госпиталя, выполнять основные работы, за исключением специализированных, которые сделают специалисты комплекса городского хозяйства.

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— То есть все эти объекты будут закрыты для сотрудников, которые раньше тут работали?

— Да, конечно, это будут медицинские учреждения, здесь будет работать медицинский персонал, здесь будут соблюдаться все требования по безопасности.

Тот функционал, который выполняли все эти объекты, будет приостановлен на время работы госпиталей.

— Какой будет общая площадь всех временных госпиталей?

— В общей сложности на всех объектах под госпитали будет задействовано порядка 200-250 тысяч квадратных метров.

— Есть ли какие-то цифры по закупке ИВЛ и другого медицинского оборудования для временных госпиталей?

— Все десять тысяч коек будут оборудованы газовыми системами, подачей кислорода. Это значит, что только на эти объекты мы закупаем примерно десять тысяч клапанов, ставим около 30 газогенераторных установок. В целом 200 кубометров подачи газа. Это достаточно большое специализированное оборудование.

— Во всех медучреждениях есть специальные подъезды для скорой помощи. Как этот вопрос будет решен во временных госпиталях?

— Во-первых, во всех медицинских учреждениях, которые мы переоборудовали, сделаны отдельные заезды. Во-вторых, когда больной доставлен в приемное отделение и направляется в санпропускник, то после этого машина скорой помощи проходит специальную дезобработку.

Во всех медицинских учреждениях, в том числе и во временных госпиталях, строятся мойки санобработки машин скорой помощи. Например, на ВДНХ на четырех постах их можно обрабатывать одновременно. Скорые не будут никак пересекаться в своих маршрутах с обычным транспортом на территории выставки. Будут заезжать и выезжать через отдельные входы.