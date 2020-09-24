Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 30%
16:06 24.09.2020 (обновлено: 18:13 24.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ежедневное число госпитализированных с коронавирусом в Москве за последние семь дней выросло примерно на 30%, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
За минувшие сутки в российской столице выявили 1050 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Темпы прироста за две недели составили 0,3%.
"В Москве внимательно следят за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве. Сегодня мы перешагнули психологическую отметку — более одной тысячи вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом", — объяснили в оперштабе.
При этом отмечается, что Москва смогла накопить опыт борьбы с коронавирусом: в городе создан резерв коечного фонда, который готовы развернуть в любую минуту, а все медучреждения имеют необходимое оборудование и препараты.
"В Москве создана уникальная система ПЦР-исследований, которая позволяет проводить около 70 тысяч анализов в сутки. Это позволяет оперативно диагностировать заболевание, обеспечивать необходимое лечение и прерывать цепочку распространения вируса", — подытожили в оперштабе.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пандемия продолжается, но ситуация с распространением COVID-19 в Москве остается стабильной: по его словам, небольшой прирост заболевших в основном связан с активным тестированием на наличие инфекции.
Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 128 836 человек, из них почти 20 тысяч погибли, 929 тысяч выздоровели. В мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 31,4 миллиона, как минимум 970 тысяч из них умерли.
Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано почти семь миллионов инфицированных), Индия (5,7 миллиона) и Бразилия (4,59 миллиона).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.