https://ria.ru/20200924/moskva-1577716081.html

Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 30%

Ежедневное число госпитализированных с коронавирусом в Москве за последние семь дней выросло примерно на 30%, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:06

2020-09-24T16:06

2020-09-24T18:13

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Ежедневное число госпитализированных с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за последние семь дней выросло примерно на 30%, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.За минувшие сутки в российской столице выявили 1050 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Темпы прироста за две недели составили 0,3%.При этом отмечается, что Москва смогла накопить опыт борьбы с коронавирусом: в городе создан резерв коечного фонда, который готовы развернуть в любую минуту, а все медучреждения имеют необходимое оборудование и препараты."В Москве создана уникальная система ПЦР-исследований, которая позволяет проводить около 70 тысяч анализов в сутки. Это позволяет оперативно диагностировать заболевание, обеспечивать необходимое лечение и прерывать цепочку распространения вируса", — подытожили в оперштабе.Ранее мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/">Сергей Собянин</a> заявил, что пандемия продолжается, но ситуация с распространением COVID-19 в Москве остается стабильной: по его словам, небольшой прирост заболевших в основном связан с активным тестированием на наличие инфекции.Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 128 836 человек, из них почти 20 тысяч погибли, 929 тысяч выздоровели. В мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 31,4 миллиона, как минимум 970 тысяч из них умерли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано почти семь миллионов инфицированных), Индия (5,7 миллиона) и Бразилия (4,59 миллиона).<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200924/antitela-1577716794.html

Борис Яковлев А пусть власти Москвы побольше пропагандистских марафонов устраивают и концертов. Пикетчикам значит нельзя стоять, а всяким проправительственным акциям можно? Ну, вот и получите. 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва