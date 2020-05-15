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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T02:07
https://ria.ru/20200515/1571467107.html
В Москве начнут бесплатное и массовое тестирование на антитела к COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

В Москве начнут бесплатное и массовое тестирование на антитела к COVID-19

02:07 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу стартует в Москве в пятницу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Тестирование будет осуществляться ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции). Для проведения тестирования Правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки", - написал Собянин на своем официальном сайте.

"Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 г. начать реализацию скрининговой программы – массовой и бесплатной", - подчеркнул мэр.
По его словам, программа ИФА-исследований популяционного иммунитета, которая запускается в Москве, является беспрецедентной по масштабам. Благодаря исследованию становится возможным: максимально ранее выявление заболевания у многих людей, особенно тех, кто переносит коронавирус бессимптомно; получить достоверную информацию о ситуации с распространением коронавируса в городе и на отдельных городских предприятиях и организациях.
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Собянин также попросил москвичей максимально ответственно относиться к приглашениям прийти в поликлинику и пройти тест.

Где сдать?

Забор крови для тестирования будет осуществляться в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по три в каждом административном округе). В каждой поликлинике откроют по два процедурных кабинета. Каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа.
Отбирать жителей будут случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения – рассылаться на электронную почту или с помощью СМС.
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Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении. Результаты скрининга будут подводиться еженедельно – в целом по городу и в разрезе административных округов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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