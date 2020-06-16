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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572973928.html
В Москве начался новый этап снятия ограничений из-за коронавируса
Музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов открываются в Москве после ограничений по коронавирусу. Кроме того, стоматологические... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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https://ria.ru/20200615/1572936512.html
А маски остаются? Это уже даже не цирк. Это шоу вселенского масштаба. В ресторан, да и в маске. Их уже носят особо стойкие.
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир ефимов (политик), сергей собянин, москва, общество

В Москве начался новый этап снятия ограничений из-за коронавируса

00:20 16.06.2020 (обновлено: 10:14 16.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в фотобанкЛетние веранды в Москве
Летние веранды в Москве
© РИА Новости / Андрей Теличев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн РИА Новости. Музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов открываются в Москве после ограничений по коронавирусу. Кроме того, стоматологические клиники возобновляют плановый прием пациентов.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что уже несколько недель пандемия коронавируса в столице идет на спад, число госпитализаций, новых случаев заражения и количество смертей снижается, Москва потихоньку возвращается к нормальной жизни.
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Мэр объявил график поэтапного смягчения ограничений. Так, 9 июня в столице отменили режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу, открылись парикмахерские, салоны красоты и ряд других предприятий, в полном объеме заработал каршеринг, а театры и цирки возобновили репетиции своих коллективов.
Со вторника стартует новый этап снятия ограничений по коронавирусу.

Летние веранды

Одно из самых долгожданных событий — открытие летних веранд кафе и ресторанов. Ранее эти заведения могли работать только на вынос или на доставку. Со вторника у москвичей появится возможность посидеть на верандах любимых кафе.
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Основным условием начала работы стало соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции — столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.
Как ранее отмечал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в столице откроется около 3 тысяч летних кафе. По его словам, в этом году из-за угрозы распространения пандемии сезон работы летних веранд перенесли, начать монтаж конструкций рестораторы смогли лишь в начале июня.
Но в полной мере предприятия общественного питания смогут открыть свои помещения для москвичей через неделю, 23 июня.
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Кроме того, со вторника в Москве возобновляется оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. С 26 марта стоматологи могли оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.

Музеи и зоопарк

Во вторник свои двери для посетителей открывают музеи и выставочные залы, но посетить их можно будет по электронным билетам.
Как и все предприятия, они обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: проводить частые уборки с дезинфицирующими средствами, обеспечить сотрудников средствами защиты, измерять температуру сотрудникам, ограничить контакты между сотрудниками разных отделов и структурных подразделений музея.
Допускается проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и обеспечением социальной дистанции между группами и посетителями, для этого же маршрутизация внутри музея должна быть построена таким образом, чтобы исключить встречные потоки людей.
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Московский зоопарк также откроется для посетителей во вторник после трехмесячного перерыва. При этом пока остаются закрытыми внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк.
Пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками на территории зоопарка тоже пока нельзя. Зоопарк будет работать с 7.30 до 22.00, войти на территорию можно до 21.00. Кассы остаются закрытыми, оформить льготные билеты и купить обычные можно на сайте учреждения.
Также при условии соблюдения всех санитарных норм безопасности к работе приступают библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

Спортивные мероприятия

Помимо этого, теперь разрешается посещать и спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
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Ранее с 1 июня мэр открыл стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. При этом гости и зрители на тренировки не допускались.
Позже в одном из своих интервью Собянин отметил, что в полной мере ограничения по массовым мероприятиям, в том числе посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, могут снять в июле, но при условии продолжающегося улучшения эпидемиологической ситуации. По его словам, если она будет ухудшаться, сроки будут отодвигаться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир Ефимов (политик)Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
А маски остаются? Это уже даже не цирк. Это шоу вселенского масштаба. В ресторан, да и в маске. Их уже носят особо стойкие.
16 июня, 07:16
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