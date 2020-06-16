В Москве начался новый этап снятия ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов открываются в Музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов открываются в Москве после ограничений по коронавирусу. Кроме того, стоматологические клиники возобновляют плановый прием пациентов.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что уже несколько недель пандемия коронавируса в столице идет на спад, число госпитализаций, новых случаев заражения и количество смертей снижается, Москва потихоньку возвращается к нормальной жизни.

Мэр объявил график поэтапного смягчения ограничений. Так, 9 июня в столице отменили режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу, открылись парикмахерские, салоны красоты и ряд других предприятий, в полном объеме заработал каршеринг, а театры и цирки возобновили репетиции своих коллективов.

Со вторника стартует новый этап снятия ограничений по коронавирусу.

Летние веранды

Одно из самых долгожданных событий — открытие летних веранд кафе и ресторанов. Ранее эти заведения могли работать только на вынос или на доставку. Со вторника у москвичей появится возможность посидеть на верандах любимых кафе.

Основным условием начала работы стало соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора : наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции — столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Как ранее отмечал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов , в столице откроется около 3 тысяч летних кафе. По его словам, в этом году из-за угрозы распространения пандемии сезон работы летних веранд перенесли, начать монтаж конструкций рестораторы смогли лишь в начале июня.

Но в полной мере предприятия общественного питания смогут открыть свои помещения для москвичей через неделю, 23 июня.

Кроме того, со вторника в Москве возобновляется оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. С 26 марта стоматологи могли оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.

Музеи и зоопарк

Во вторник свои двери для посетителей открывают музеи и выставочные залы, но посетить их можно будет по электронным билетам.

Как и все предприятия, они обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: проводить частые уборки с дезинфицирующими средствами, обеспечить сотрудников средствами защиты, измерять температуру сотрудникам, ограничить контакты между сотрудниками разных отделов и структурных подразделений музея.

Допускается проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и обеспечением социальной дистанции между группами и посетителями, для этого же маршрутизация внутри музея должна быть построена таким образом, чтобы исключить встречные потоки людей.

Московский зоопарк также откроется для посетителей во вторник после трехмесячного перерыва. При этом пока остаются закрытыми внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк.

Пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками на территории зоопарка тоже пока нельзя. Зоопарк будет работать с 7.30 до 22.00, войти на территорию можно до 21.00. Кассы остаются закрытыми, оформить льготные билеты и купить обычные можно на сайте учреждения.

Также при условии соблюдения всех санитарных норм безопасности к работе приступают библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

Спортивные мероприятия

Помимо этого, теперь разрешается посещать и спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Ранее с 1 июня мэр открыл стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. При этом гости и зрители на тренировки не допускались.

Позже в одном из своих интервью Собянин отметил, что в полной мере ограничения по массовым мероприятиям, в том числе посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, могут снять в июле, но при условии продолжающегося улучшения эпидемиологической ситуации. По его словам, если она будет ухудшаться, сроки будут отодвигаться.