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2020-05-27T00:19
https://ria.ru/20200527/1572033359.html
Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571482805_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ca775d467cf762c5ca319a58b4ce8ee0.jpg
РИА Новости

Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску

00:06 27.05.2020 (обновлено: 00:19 27.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВодитель за рулем автобуса
Водитель за рулем автобуса
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Передвижение по Москве на транспорте со среды возможно только при наличии московского цифрового пропуска, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин.
Жители других регионов могли начать оформлять такие пропуска уже с 21 мая.
Жителям Московской области, кроме тех, у кого есть служебные удостоверения, теперь тоже нужно оформить московские цифровые пропуска через сайт mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77, отправив смс на номер 7377 или через приложение "Московский транспорт ".
Тем, кто передвигается со служебными удостоверениями, нужно привязать к пропуску номера автомобилей и транспортных карт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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