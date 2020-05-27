Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Передвижение по Передвижение по Москве на транспорте со среды возможно только при наличии московского цифрового пропуска, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин.

Жители других регионов могли начать оформлять такие пропуска уже с 21 мая.

Жителям Московской области , кроме тех, у кого есть служебные удостоверения, теперь тоже нужно оформить московские цифровые пропуска через сайт mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77, отправив смс на номер 7377 или через приложение "Московский транспорт ".

Тем, кто передвигается со служебными удостоверениями, нужно привязать к пропуску номера автомобилей и транспортных карт.