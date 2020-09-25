https://ria.ru/20200925/sotskarty-1577773477.html
Собянин пообещал не блокировать соцкарты москвичей из-за коронавируса
Социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не заблокируют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:06
2020-09-25T15:06
2020-09-25T15:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не заблокируют, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своем <a href="https://www.sobyanin.ru/" target="_blank">личном блоге</a>.Собянин отметил, что если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва