https://ria.ru/20200828/otstavka-1576412493.html

Биография Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в Токио. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:19

2020-08-28T10:19

2020-08-28T10:18

отставки и назначения - новости

синдзо абэ

япония

справки

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ <a href="https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/meibo/daijin/abe_shinzo.html" target="_blank">родился 21 сентября 1954 года</a> в Токио. Его отец <a href="https://www.britannica.com/biography/Abe-Shinzo" target="_blank">Синтаро Абэ</a> (1924-1991) был министром иностранных дел в 1982-1986 годах, дед Нобусукэ Киси (1896-1987) был премьер-министром Японии в 1957-1960 годах, дядя Эйсаку Сато (1901-1975) занимал ту же должность с 1964 по 1972 год. <a href="https://www.jimin.jp/member/member_list/legislator/100360.html" target="_blank">В 1977 году</a> Синдзо Абэ окончил отделение политологии юридического факультета Университета Сэйкэй.После окончания университета переехал в США, где изучал политологию в Университете Южной Калифорнии (Лос-Анджелес, Калифорния). В 1979 году вернулся в Японию, работал в сталелитейной компании Kobe Steel, Ltd.В 1982 году стал секретарем министра иностранных дел. Ведомство в это время возглавлял его отец.В 1993 году был избран депутатом Палаты представителей (нижней палаты парламента) от Либерально-демократической партии. В общей сложности <a href="https://ria.ru/person_Sindzo_Abeh" target="_blank">Синдзо Абэ</a> девять раз избирался в Палату представителей. В 1999 году <a href="https://japan.kantei.go.jp/97_abe/meibo/daijin/abe_e.html" target="_blank">возглавил</a> Комитет здравоохранения Палаты представителей, также был назначен заведующим отделом социальных вопросов Либерально-демократической партии Японии.С 2000 года – заместитель генерального секретаря канцелярии кабинета министров (второй кабинет Мори), заместитель генерального секретаря канцелярии кабинета министров (второй реформированный кабинет Мори).С 2001 года – заместитель генерального секретаря канцелярии кабинета министров (второй реформированный кабинет Мори), заместитель генерального секретаря канцелярии кабинета министров (первый кабинет Коидзуми).С 2002 года – заместитель генерального секретаря канцелярии кабинета министров (первый реформированный кабинет Коидзуми).С 2003 года – генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии.С 2004 года – исполняющий обязанности генерального секретаря и директор штаба по продвижению реформы Либерально-демократической партии Японии.С 2005 года – генеральный секретарь канцелярии кабинета министров (третий реформированный кабинет Коидзуми). 20 сентября 2006 года Синдзо Абэ стал председателем Либерально-демократической партии Японии, 26 сентября он был <a href="https://ria.ru/world/20060926/54261576.html" target="_blank">избран</a> премьер-министром Японии. Он стал самым молодым главой кабинета со времен Второй мировой войны.12 сентября 2007 года Абэ <a href="https://ria.ru/world/20070912/78111842.html" target="_blank">заявил</a> о намерении уйти в отставку. <a href="https://ria.ru/world/20070925/80732969.html" target="_blank">Сложил полномочия</a> 25 сентября. 26 сентября 2012 года Синдзо Абэ вновь <a href="https://ria.ru/world/20120926/759488634.html" target="_blank">возглавил</a> Либерально-демократическую партию Японии. По итогам выборов в Палату представителей 16 декабря 2012 года партия <a href="https://ria.ru/asia/20121217/915028207.html" target="_blank">одержала победу</a>, завоевав 294 места. 26 декабря 2012 года Синдзо Абэ был <a href="https://ria.ru/world/20121226/916260322.html" target="_blank">утвержден</a> парламентом на должность премьер-министра. 21 ноября 2014 года Абэ <a href="https://ria.ru/world/20141121/1034402819.html" target="_blank">распустил парламент</a>. Это решение он принял для того, чтобы на выборах получить мандат доверия на проведение своей экономической и финансовой политики. Поводом послужили данные об экономическом спаде второй квартал подряд после повышения потребительского налога с 5% до 8%. Это заставило премьера отказаться от планов на очередное повышение налога до 10% в октябре 2015 года. Досрочные выборы депутатов нижней палаты парламента, которые прошли 14 декабря 2014 года, <a href="https://ria.ru/world/20141214/1038205139.html" target="_blank">принесли победу</a> Либерально-демократической партии во главе с Синдзо Абэ. Она получила 290 депутатских мандатов. 24 декабря 2014 года Синдзо Абэ <a href="https://ria.ru/world/20141224/1039889713.html" target="_blank">сохранил</a> за собой свой пост и стал 97-м премьер-министром Японии по результатам голосования депутатов нижней палаты парламента. 24 сентября 2015 года Синдзо Абэ был <a href="https://ria.ru/world/20150924/1278725892.html" target="_blank">переизбран</a> председателем Либерально-демократической партии Японии. 28 сентября 2017 года Синдзо Абэ <a href="https://ria.ru/world/20170928/1505726092.html" target="_blank">распустил</a> нижнюю палату парламента. Его целью было получение правящей коалицией конституционного большинства, и замысел <a href="https://ria.ru/world/20171023/1507406113.html" target="_blank">увенчался успехом</a>: Либерально-демократическая партия и ее партнер – партия "Комэйто" – по итогам досрочных выборов 22 октября вместе получили более двух третей мандатов. 1 ноября 2017 года Синдзо Абэ по итогам голосования в нижней палате парламента был <a href="https://ria.ru/world/20171101/1507960754.html" target="_blank">переизбран</a> на пост премьер-министра Японии. 20 сентября 2018 года Синдзо Абэ в третий раз был <a href="https://ria.ru/20180920/1528953532.html" target="_blank">избран</a> на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, таким образом, он сохранил за собой и пост главы правительства Японии.28 августа 2020 года Синдзо Абэ <a href="https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576410060.html" target="_blank">заявил</a> правящему блоку о решении уйти в отставку с поста премьера Японии. Он будет исполнять обязанности премьера Японии до выбора преемника на этом посту. Синдзо Абэ занимает пост главы японского правительства самое длительное время в новейшей истории страны. 24 августа 2020 года срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней.Обозреватели отмечают, что Синдзо Абэ стремился к улучшению отношений с Россией, он неоднократно <a href="https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576408946.html" target="_blank">высказывал намерение</a> заключить мирный договор до окончания срока своих полномочий. В экономике он запомнится проведением политики, которая получила название "абэномики", а также повышением потребительского налога до десяти процентов. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставки и назначения - новости, синдзо абэ, япония, справки