Рейтинг@Mail.ru
Японский депутат выразил надежду на встречу лидеров России и Японии - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 05.05.2026
Японский депутат выразил надежду на встречу лидеров России и Японии

Депутат Судзуки выразил надежду на встречу Путина и Такаити

© РИА Новости / Дмитрий АстаховФлаги России и Японии
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Флаги России и Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японский депутат Мунэо Судзуки выразил надежду на встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Санаэ Такаити.
  • Он считает, что такую встречу можно было бы организовать на полях международных мероприятий, в том числе Генеральной Ассамблеи ООН или многосторонних саммитов.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в интервью РИА Новости выразил надежду на проведение встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Санаэ Такаити.
"Я бы очень хотел, чтобы такая встреча на высшем уровне состоялась", - заявил он РИА Новости.
Судзуки отметил, что такую встречу можно было бы организовать на полях международных мероприятий, в том числе Генеральной Ассамблеи ООН или многосторонних саммитов.
Мунэо Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного экс-премьера Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.
Мунэо Судзуки находится с визитом в России с 3 по 5 мая.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
МИД России назвал условие возобновления контактов с Японией
4 мая, 23:47
 
В миреРоссияЯпонияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала