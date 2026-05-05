Японский депутат выразил надежду на встречу лидеров России и Японии

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в интервью РИА Новости выразил надежду на проведение встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Санаэ Такаити.

"Я бы очень хотел, чтобы такая встреча на высшем уровне состоялась", - заявил он РИА Новости.

Судзуки отметил, что такую встречу можно было бы организовать на полях международных мероприятий, в том числе Генеральной Ассамблеи ООН или многосторонних саммитов.

Мунэо Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией . Судзуки часто консультировал ныне покойного экс-премьера Синдзо Абэ , при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.