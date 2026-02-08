Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил возможные результаты выборов в парламент Японии
17:07 08.02.2026 (обновлено: 18:38 08.02.2026)
Эксперт оценил возможные результаты выборов в парламент Японии
Эксперт оценил возможные результаты выборов в парламент Японии - РИА Новости, 08.02.2026
Эксперт оценил возможные результаты выборов в парламент Японии
В мире, Япония, Синдзо Абэ, Санаэ Такаити
Эксперт оценил возможные результаты выборов в парламент Японии

Эксперт Хаба опасается, что ЛДП и коалиция получат 2/3 мест в парламенте Японии

© AP Photo / Louise DelmotteСотрудник избирательной комиссии подсчитывает голоса на выборах в нижнюю палату парламента в Токио. 8 февраля 2026
Сотрудник избирательной комиссии подсчитывает голоса на выборах в нижнюю палату парламента в Токио. 8 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Louise Delmotte
Сотрудник избирательной комиссии подсчитывает голоса на выборах в нижнюю палату парламента в Токио. 8 февраля 2026
ТОКИО, 8 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Страшно, если правящая коалиция Либерально-демократической партии и Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) получит две трети мест в ключевой нижней палате парламента, это может привести к беде и непредсказуемым последствиям, такое мнение в беседе с РИА Новости высказала Кумико Хаба – доктор наук по международным отношениям, профессор японских университетов Аояма и Васэда.
В воскресенье в Японии проходят выборы в ключевую нижнюю палату парламента. Их итоги фактически определят, кто станет новым премьером, который сформирует новое правительство.
Переговоры России и Японии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Экс-посол России прокомментировал слова премьера Японии о мирном договоре
7 февраля, 17:27
"Больше всего меня пугает возможность того, что коалиция ЛДП и Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) получат более 300 мест в парламенте, а также, что партия Сансэйто увеличит свое представительство в семь раз. Сейчас у них два места. То есть они могут получить около 20 мест… До сих пор правящая коалиция не имела и половины голосов, а теперь может получить две трети, я опасаюсь, как бы это не привело к беде. Так как больше не будет сдерживающего фактора", - сказала профессор Хаба.
Она отметила, что ЛДП ранее уже занимала большинство мест в парламенте, но это было при экс-премьере Синдзо Абэ.
"Синдзо Абэ был националистом, но ради национальных интересов Японии он неоднократно встречался и с российским президентом, и с Си Цзиньпином. То есть прежние правительства Японии старались наладить отношения с ближайшими соседями. Но (премьер Японии - ред.) Санаэ Такаити в ноябре высказалась по поводу Тайваня и дала понять, что если там будет военное столкновение, то для Японии это будет означать экзистенциальный кризис, и она может принять участие в конфликте. Ничего подобно никогда ЛДП до сих пор не говорила. Это может стать и нарушением конституции Японии, и нарушением международного права", - добавила ученый.
При этом если правящая коалиция получит большинство, и если к ним присоединится партия Сансэйто, занимающая крайне правые позиции, то в нижней палате не будет сдерживающих рычагов.
"Если коалиция значительно превзойдет большинство, и к ним еще присоединится Сансэйто, то может произойти нечто такое, чего мы до сих пор не могли и предвидеть. Это очень опасно. Многие разделяют такое мнение, что так как Китай обладает большой экономической мощью, то противостояние с КНР может плохо сказаться на Японии. Но я надеюсь, что Такаити, хоть и высказалась таким образом в ноябре, все-таки сможет притормозить и аккуратно выстроить дипломатические отношения с соседними странами. И с Россией, и с Китаем Япония должна устанавливать хорошие отношения. Это и есть настоящие национальные интересы", - подчеркнула Хаба.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Япония будет добиваться взаимопонимания с Россией, заявила Такаити
7 февраля, 07:30
 
