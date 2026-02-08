Эксперт оценил возможные результаты выборов в парламент Японии

"Больше всего меня пугает возможность того, что коалиция ЛДП и Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) получат более 300 мест в парламенте, а также, что партия Сансэйто увеличит свое представительство в семь раз. Сейчас у них два места. То есть они могут получить около 20 мест… До сих пор правящая коалиция не имела и половины голосов, а теперь может получить две трети, я опасаюсь, как бы это не привело к беде. Так как больше не будет сдерживающего фактора", - сказала профессор Хаба.