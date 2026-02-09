Рейтинг@Mail.ru
10:33 09.02.2026
Японский депутат: победа Такаити создает почву для диалога с Москвой
Японский депутат: победа Такаити создает почву для диалога с Москвой
Японский депутат: победа Такаити создает почву для диалога с Москвой

Судзуки: победа Такаити на выборах благоприятно повлияет на отношения с РФ

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 9 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Победа возглавляемой премьер-министром Японии Санаэ Такаити Либерально-демократической партии на выборах в нижнюю палату создает хорошую обстановку для нового старта российско-японских отношений, сказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в беседе с РИА Новости.
"Победа на выборах – это результат лидерских качеств премьер-министра Санаэ Такаити. Я объездил всю страну (перед выборами – ред.) и знаю, что по всей стране на Такаити возлагают большие надежды. И теперь в нижней палате у нее подавляющее большинство мест, а значит, она сможет проводить стабильную парламентскую политику. Сверх того, премьер Такаити понимает важность российско-японских отношений. Я считаю, что создается благоприятная обстановка для нового старта российско-японских отношений. Я и впредь буду советовать премьеру Такаити (в том ключе – ред.), что американо-японские отношения важны, но важны и российско-японские отношения. Важность российско-японских отношений премьер Такаити знает и сама", - сказал депутат корреспонденту РИА Новости.
Санаэ Такаити
Япония намерена заключить мирный договор с Россией, заявила Такаити
7 февраля, 06:40
7 февраля, 06:40
Депутат Судзуки отметил, что Санаэ Такаити отдает должное работе экс-премьер-министра Синдзо Абэ в отношениях с Россией.
"Санаэ Такаити понимает важность российско-японских отношений, а также она хорошо знает работу, проделанную (экс-премьер-министром) Синдзо Абэ, и у нее есть в голове (понимание – ред.) необходимости таких российско-японских отношений, как это было при Абэ. И я также намерен давать четкие советы (в этом направлении – ред.)", - подчеркнул депутат.
Такаити входила в ближайшее окружение покойного экс-премьер-министра Синдзо Абэ. Она впервые вошла в правительство в первом сроке его премьерства в 2006 году, заняв пост министра "по делам Окинавы и северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Абэ называл ее "звездой консерваторов".
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного экс-премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно. В декабре 2025 года посетил Москву, где провел ряд встреч с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, ранее занимавшим пост посла России в Японии, с Геннадием Овечко - директором департамента по связям с соотечественниками за рубежом, который ранее был посланником в посольстве России в Токио, а также с Александром Пановым, который долгое время был послом в Японии.
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса на выборах в нижнюю палату парламента в Токио
Партия премьера Японии получила две трети мест в нижней палате парламента
Вчера, 00:03
Вчера, 00:03
 
