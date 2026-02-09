Японский депутат: победа Такаити создает почву для диалога с Москвой

ТОКИО, 9 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Победа возглавляемой премьер-министром Японии Санаэ Такаити Либерально-демократической партии на выборах в нижнюю палату создает хорошую обстановку для нового старта российско-японских отношений, сказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в беседе с РИА Новости.

"Победа на выборах – это результат лидерских качеств премьер-министра Санаэ Такаити. Я объездил всю страну (перед выборами – ред.) и знаю, что по всей стране на Такаити возлагают большие надежды. И теперь в нижней палате у нее подавляющее большинство мест, а значит, она сможет проводить стабильную парламентскую политику. Сверх того, премьер Такаити понимает важность российско-японских отношений. Я считаю, что создается благоприятная обстановка для нового старта российско-японских отношений. Я и впредь буду советовать премьеру Такаити (в том ключе – ред.), что американо-японские отношения важны, но важны и российско-японские отношения. Важность российско-японских отношений премьер Такаити знает и сама", - сказал депутат корреспонденту РИА Новости.

Депутат Судзуки отметил, что Санаэ Такаити отдает должное работе экс-премьер-министра Синдзо Абэ в отношениях с Россией.

"Санаэ Такаити понимает важность российско-японских отношений, а также она хорошо знает работу, проделанную (экс-премьер-министром) Синдзо Абэ, и у нее есть в голове (понимание – ред.) необходимости таких российско-японских отношений, как это было при Абэ. И я также намерен давать четкие советы (в этом направлении – ред.)", - подчеркнул депутат.