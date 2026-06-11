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Депутат Судзуки рассказал, какими должны быть отношения России и Японии - РИА Новости, 11.06.2026
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11:18 11.06.2026
Депутат Судзуки рассказал, какими должны быть отношения России и Японии

Судзуки: отношения России и Японии должны стать такими, какими они были при Абэ

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Ксения Нака
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил о желании вернуть отношения России и Японии в состояние доверия и направленности в будущее, которое было при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ.
  • Судзуки отметил, что этот год — юбилейный, исполняется 70 лет нормализации дипломатических отношений России и Японии.
  • Судзуки подчеркнул, что сейчас российско-японские отношения находятся в наихудшем состоянии за все послевоенное время, и он хочет развернуть вспять это течение.
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил в беседе с РИА Новости, что хочет вернуть отношения России и Японии в то состояние доверия и направленности в будущее, в котором они находились при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ.
"Я хочу, чтобы этот год стал новым стартом для развития российско-японских отношений. Я хочу, чтобы российско-японские отношения стали такими, какими они были при президенте Путине и премьер-министре Абэ — направленными в будущее и доверительными. Поэтому я здесь", - сказал Судзуки перед началом приема в посольстве России в Японии, посвященного Дню России.
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Он отметил, что этот год – юбилейный, исполняется 70 лет нормализации дипломатических отношений России и Японии.
"Это большой исторический рубеж. Сейчас российско-японские отношения находятся в наихудшем состоянии за все послевоенное время. Я хочу развернуть вспять это течение", - подчеркнул Судзуки.
Депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии Судзуки Мунэо, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находился с визитом в России 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
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В миреРоссияЯпонияМунэо СудзукиСиндзо Абэ
 
 
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