Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил о желании вернуть отношения России и Японии в состояние доверия и направленности в будущее, которое было при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ.

Судзуки отметил, что этот год — юбилейный, исполняется 70 лет нормализации дипломатических отношений России и Японии.

Судзуки подчеркнул, что сейчас российско-японские отношения находятся в наихудшем состоянии за все послевоенное время, и он хочет развернуть вспять это течение.

ТОКИО, 11 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил в беседе с РИА Новости, что хочет вернуть отношения России и Японии в то состояние доверия и направленности в будущее, в котором они находились при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ.

"Я хочу, чтобы этот год стал новым стартом для развития российско-японских отношений. Я хочу, чтобы российско-японские отношения стали такими, какими они были при президенте Путине и премьер-министре Абэ — направленными в будущее и доверительными. Поэтому я здесь", - сказал Судзуки перед началом приема в посольстве России Японии , посвященного Дню России.

Он отметил, что этот год – юбилейный, исполняется 70 лет нормализации дипломатических отношений России и Японии.

"Это большой исторический рубеж. Сейчас российско-японские отношения находятся в наихудшем состоянии за все послевоенное время. Я хочу развернуть вспять это течение", - подчеркнул Судзуки.