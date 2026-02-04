Убийца Абэ подал апелляцию на приговор о пожизненном заключении

ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами подал апелляцию на решение суда первой инстанции, приговорившего его к пожизненному заключению, сообщило агентство Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами подал апелляцию на решение суда первой инстанции, приговорившего его к пожизненному заключению, сообщило агентство Киодо

Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Раны оказались смертельным, политик умер от потери крови через несколько часов.

Ямагами 21 января окружным судом Нары, где произошло убийство, был приговорен к пожизненному заключению.

Его защитники в среду подали апелляцию в высокий суд Осаки

В суде первой инстанции защита настаивала на сроке заключения до 20 лет, акцентируя внимание на том, что фоном и косвенным мотивом убийства было трудное детство обвиняемого из-за религиозной организации "Церковь объединения", с которой якобы был связан Абэ.

Обвинение же отвергало эти доводы как нелогичные и доказывало, что преступление было совершено в возрасте 41 года, в силу чего обвиняемый мог трезво оценивать ситуацию. Сторона обвинения требовала пожизненный срок. Суд принял все аргументы обвинения, в приговоре указав, что два выстрела в спину являются "подлым и злонамеренным" поступком. На слушания по вынесению приговора было выделено 31 место, на которое претендовали 685 человек. Места распределялись по принципу лотереи за несколько часов до суда.

Убийца Абэ Тэцуя Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами была адептом организации, внося туда непосильные денежные пожертвования, продав ради этого дом, разрушив семью и ввергнув детей в нищету. Ямагами считал, что так как Абэ направлял приветственные послания дружественной "Церкви объединения" организации, то он был якобы связан с "церковью". При этом сама организация отрицала какую-либо связь с бывшим премьер-министром, так как он не состоял в списках ее членов и не делал пожертвований.