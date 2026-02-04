Убийца Абэ подал апелляцию на приговор о пожизненном заключении

ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами подал апелляцию на решение суда первой инстанции, приговорившего его к пожизненному заключению, сообщило агентство Киодо.
Японец, стрелявший в экс-премьера Синдзо Абэ, признал свою вину
28 октября 2025, 08:34
Ямагами 21 января окружным судом Нары, где произошло убийство, был приговорен к пожизненному заключению.
Его защитники в среду подали апелляцию в высокий суд Осаки.
В суде первой инстанции защита настаивала на сроке заключения до 20 лет, акцентируя внимание на том, что фоном и косвенным мотивом убийства было трудное детство обвиняемого из-за религиозной организации "Церковь объединения", с которой якобы был связан Абэ.
Обвинение же отвергало эти доводы как нелогичные и доказывало, что преступление было совершено в возрасте 41 года, в силу чего обвиняемый мог трезво оценивать ситуацию. Сторона обвинения требовала пожизненный срок. Суд принял все аргументы обвинения, в приговоре указав, что два выстрела в спину являются "подлым и злонамеренным" поступком. На слушания по вынесению приговора было выделено 31 место, на которое претендовали 685 человек. Места распределялись по принципу лотереи за несколько часов до суда.
Убийца Абэ Тэцуя Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами была адептом организации, внося туда непосильные денежные пожертвования, продав ради этого дом, разрушив семью и ввергнув детей в нищету. Ямагами считал, что так как Абэ направлял приветственные послания дружественной "Церкви объединения" организации, то он был якобы связан с "церковью". При этом сама организация отрицала какую-либо связь с бывшим премьер-министром, так как он не состоял в списках ее членов и не делал пожертвований.
В то же время громкое убийство всколыхнуло волну расследований о связях политиков с одиозной религиозной организацией. Выяснилось, что несколько десятков политиков от правящей Либерально-демократической партии, в которой состоял и Абэ, так или иначе были связаны с "Церковью объединения". Одновременно с этим стали известны факты и свидетельства детей из семей сектантов о жизни в нищете, склонении к браку по приказу организации и другие. Министерство образования и культуры, в ведении которого находятся религиозные организации, начало расследование деятельности "Церкви объединения", по итогам которого пришло к выводу о том, что число пострадавших превышает 1,5 тысячи человек. В марте 2025 года был издан указ о роспуске организации. Сейчас суды рассматривают как минимум два коллективных иска от детей сектантов, несколько исков готовятся.