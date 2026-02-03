Эксперт прокомментировал победу Такаити на выборах в парламент Японии

ТОКИО, 3 фев - РИА Новости. Победа на выборах в ключевую нижнюю палату парламента Японии может заставить премьер-министра Санаэ Такаити вести более взвешенную политику в отношении Китая и России, заявил РИА Новости заявил Кадзухико Того - бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии, в этом качестве ставший одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори.