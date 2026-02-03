Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал победу Такаити на выборах в парламент Японии - РИА Новости, 03.02.2026
11:08 03.02.2026
Эксперт прокомментировал победу Такаити на выборах в парламент Японии
Эксперт прокомментировал победу Такаити на выборах в парламент Японии - РИА Новости, 03.02.2026
Эксперт прокомментировал победу Такаити на выборах в парламент Японии
Победа на выборах в ключевую нижнюю палату парламента Японии может заставить премьер-министра Санаэ Такаити вести более взвешенную политику в отношении Китая и...
2026-02-03T11:08:00+03:00
2026-02-03T11:08:00+03:00
в мире
япония
китай
европа
санаэ такаити
кадзухико того
синдзо абэ
япония
китай
европа
в мире, япония, китай, европа, санаэ такаити, кадзухико того, синдзо абэ
В мире, Япония, Китай, Европа, Санаэ Такаити, Кадзухико Того, Синдзо Абэ
Эксперт прокомментировал победу Такаити на выборах в парламент Японии

Того: победа на выборах может заставить Такаити более взвешенно подходить к РФ

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 3 фев - РИА Новости. Победа на выборах в ключевую нижнюю палату парламента Японии может заставить премьер-министра Санаэ Такаити вести более взвешенную политику в отношении Китая и России, заявил РИА Новости заявил Кадзухико Того - бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии, в этом качестве ставший одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори.
Таким образом, Кадзухико Того не разделяет опасений многих политологов и экспертов относительно того, что, с учетом воинственной и радикальной риторики Такаити за три месяца пребывания у власти, убедительная победа на выборах окончательно развяжет ей руки и потенциально может грозить втягиванию Японии в региональный конфликт.
"Многие опасаются победы Санаэ Такаити на предстоящих выборах. Я же, несмотря на все опасения, связанные с ее высказываниями о Тайване и их последствиями, считаю, что если она победит, её политика станет более взвешенной. Сейчас она зарабатывала популярность среди определенной части избирателей, эксплуатируя образ сильного лидера, а после победы необходимость в этом отпадет. Кроме того, она очень уважает экс-премьер-министра Синдзо Абэ, считает себя его последовательницей. Среди ее советников есть люди из ближайшего окружения Абэ. Всё это вместе, я надеюсь, должно привести ее к спокойному пониманию необходимости выстраивания хороших отношений с Китаем, а затем и с Россией", - сказал РИА Новости Кадзухико Того.
Кадзухико Того - потомственный дипломат, занимал высокий пост главы департамента Европы и Азии МИД Японии. Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между президентом Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори. Вместе с министром иностранных дел Японии Синтаро Абэ, у которого в должности секретаря работал тогда молодой Синдзо Абэ, Кадзухико Того готовил визит в Японию первого президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году.
Санаэ Такаити в октябре стала первой женщиной на посту-премьер-министра Японии. Она входила в ближайшее окружение покойного экс-премьер-министра Синдзо Абэ. Абэ называл ее "звездой консерваторов". Такаити не скрывает, что хотела бы стать японской "железной леди" наподобие бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.
В ноябре высказывание Такаити по поводу Тайваня привело к резкому охлаждению отношений с Китаем, отменам авиарейсов из КНР в Японию, сокращению туризма, внесению Пекином ограничений на поставки в Японию товаров двойного назначения.
Выборы в нижнюю палату парламента Японии состоятся 8 февраля. Согласно опросам, у правящей коалиции Либерально-демократической партии и Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) большие шансы получить более половины мест.
В мире, Япония, Китай, Европа, Санаэ Такаити, Кадзухико Того, Синдзо Абэ
 
 
Заголовок открываемого материала