Культурные обмены Японии и России важны в любую эпоху, заявила вдова Абэ

ТОКИО, 11 мая - РИА Новости . Культурные обмены между Москвой и Токио важны в любую эпоху, заявила РИА Новости Акиэ Абэ - вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на фестивале российской культуры.

"Культурные обмены важны в любую эпоху. Я очень рада, что состоялся этот концерт", - сказала она.