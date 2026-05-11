Культурные обмены Японии и России важны в любую эпоху, заявила вдова Абэ

ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Культурные обмены между Москвой и Токио важны в любую эпоху, заявила РИА Новости Акиэ Абэ - вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на фестивале российской культуры.
"Культурные обмены важны в любую эпоху. Я очень рада, что состоялся этот концерт", - сказала она.
Фестиваль российской культуры в 21-й раз открылся в Японии концертом российских и японских исполнителей. Фестиваль проходит в Японии с 2006 года, за это время его посетили более 25 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели в июле 2022 года организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.