Культурные обмены Японии и России важны в любую эпоху, заявила вдова Абэ - РИА Новости, 11.05.2026
15:18 11.05.2026 (обновлено: 17:03 11.05.2026)
Культурные обмены Японии и России важны в любую эпоху, заявила вдова Абэ

Вдова Синдзо Абэ: культурные обмены Японии и России важны в любую эпоху

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Японии
Государственные флаги России и Японии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Токио началась церемония открытия 21-го Фестиваля российской культуры.
  • Вдова бывшего премьера Японии Синдзе Абэ заявила о важности культурных обменов между Россией и Японией.
ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Культурные обмены между Москвой и Токио важны в любую эпоху, заявила РИА Новости Акиэ Абэ - вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на фестивале российской культуры.
"Культурные обмены важны в любую эпоху. Я очень рада, что состоялся этот концерт", - сказала она.
Фестиваль российской культуры в 21-й раз открылся в Японии концертом российских и японских исполнителей. Фестиваль проходит в Японии с 2006 года, за это время его посетили более 25 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели в июле 2022 года организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.
