Милитаризация Японии должна вернуть ей независимость - РИА Новости, 10.02.2026
08:00 10.02.2026 (обновлено: 08:03 10.02.2026)
Милитаризация Японии должна вернуть ей независимость
Милитаризация Японии должна вернуть ей независимость - РИА Новости, 10.02.2026
Милитаризация Японии должна вернуть ей независимость
На фоне бурных и зачастую кровавых потрясений последних лет в остальных частях мира Восточная Азия (или по-нашему — Дальний Восток) представляется в целом тихим РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T08:00:00+03:00
2026-02-10T08:03:00+03:00
аналитика
япония
россия
сша
санаэ такаити
дональд трамп
синдзо абэ
япония
россия
сша
РИА Новости
2026
Петр Акопов
Петр Акопов
аналитика, япония, россия, сша, санаэ такаити, дональд трамп, синдзо абэ
Аналитика, Япония, Россия, США, Санаэ Такаити, Дональд Трамп, Синдзо Абэ

Милитаризация Японии должна вернуть ей независимость

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Петр Акопов
Петр Акопов
На фоне бурных и зачастую кровавых потрясений последних лет в остальных частях мира Восточная Азия (или по-нашему — Дальний Восток) представляется в целом тихим регионом — ну есть, конечно, напряженность вокруг Тайваня, но почти никто не верит в то, что США и Китай действительно начнут воевать из-за него. Тут ведь как с Северной Кореей: сколько бы американцы и их союзники ни нагнетали в прошлом десятилетии тему "корейской ядерной угрозы", никакой войны не случилось — ну кто захочет нападать на ядерную державу? Играет свою роль и то, что расстановка сил в регионе особо не изменилась за последние десятилетия: все старые союзы на месте, все традиционные элиты у власти. Есть шестиугольник Россия — Китай — КНДР — Южная Корея — Япония — США, в нем все и происходит. Да, Россия сейчас вынужденно сосредоточилась на западном направлении, но никто не сомневается, что "после Украины" и восточному будет уделяться повышенное внимание (а отношения с КНДР уже сейчас это демонстрируют). Но в остальном все оставалось как бы неизменным. Однако в прошедшее воскресенье процесс, что называется, пошел.
Проснулась Япония. Впервые за весь послевоенный период одна партия получила конституционное большинство в нижней (главной) палате парламента. Первая в истории страны женщина — премьер-министр Санаэ Такаити рискнула и получила крупный выигрыш, к которому примазался даже Дональд Трамп: накануне он призвал японцев голосовать за либеральных демократов Такаити и теперь наверняка запишет ее триумф в список своих достижений. Хотя Такаити разгромно победила бы и всякого Трампа — за три месяца премьерства ее популярность резко выросла, а сама она стала иконой стиля, говорят даже о Санаэ-мании (японки разбирают в магазинах все, чем она пользуется, — от ручек до сумок). То есть перед нами феномен не особо свойственного для Японии яркого лидерства, которое может или быстро сгореть, или явить важнейшую и определяющую фигуру японской политики как минимум на ближайшие десять лет (через месяц Такаити исполнится 65). Все зависит от того, получится ли у нее провести серьезные и успешные реформы в ближайшие пару лет. Если да, то у любимицы убитого Синдзо Абэ будет блестящее политическое будущее.
Реформы Японию ожидают самые разные — от политических до экономических. Но для остального мира ключевым является пересмотр оборонной политики. Такаити уже обещала это сделать, и теперь вопрос в том, как далеко она зайдет. Если просто пересмотрит три главные стратегии (обороны, безопасности и оборонного строительства) — это одно. Если пойдет на реформу конституции, то есть отмену статьи, запрещающей иметь армию, ВМФ и ВВС, — другое. Понятно, что диапазон действий тут большой — в доктринальных документах можно прописать все что угодно, а вот отмена запрета на милитаризацию станет важнейшим событием во всей послевоенной истории Японии.
Сама Такаити уже пообещала подготовить поправки к конституции для скорейшего проведения референдума. Но на пути к этому все еще остаются серьезные препятствия: даже двух третей в нижней палате мало — нужно столько же в верхней, плюс необходимо выиграть референдум. Сейчас у ЛДП вместе с союзниками крайне немногочисленное большинство в палате советников, а перевыборы половины состава пройдут только через два с половиной года. Но Такаити явно не собирается ждать до середины 2028-го. Она хочет поправить девятую статью конституции как можно быстрее, однако для этого ей нужно будет добиться поддержки части оппозиции: палата представителей может преодолеть вето палаты советников на обычные законы, но тут речь идет о конституционных изменениях. Если Такаити сумеет провести все за год-два, она станет тем, кто вернет Японии армию — и уже одним этим войдет в историю страны.
Армия там, конечно, есть и сейчас, причем одна из сильнейших в мире (точно входит в первую десятку, а некоторые аналитики ставят ее на седьмое место). Но она называется Силами самообороны Японии и не прописана в конституции, а легализация позволит сделать ее еще сильнее и, главное, даст толчок ускоренному развитию военно-промышленного комплекса. Более того, реформа конституции (в ходе которой, кстати, могут быть убраны и некоторые прописанные американцами формулировки, касающиеся внутриполитической жизни, проще говоря, гордости наследием предков) поставит вопрос о возможности отказа от трех "не": запрета на ввоз, размещение и изготовление ядерного оружия. Да, шанс на такой радикальный ход сейчас представляется весьма небольшим, но снятие табу с обсуждения темы само по себе станет важным событием. А на реальную повестку дня вопрос о ядерной Японии может встать уже в следующем десятилетии.
То есть Такаити открывает ящик Пандоры? Не совсем, скорее она пытается приоткрыть крышку, сделать так, чтобы Япония стала более самостоятельной и суверенной. Но ведь Санаэ полностью ориентируется на Трампа, всячески выступая за укрепление американо-японской дружбы и военного союза? Конечно. А что еще может делать даже самый националистически настроенный японский политик? Только демонстрировать свою привязанность к англосаксам и особенно к американским "освободителям". Но в реальности немалая часть японской элиты стремится как минимум к ослаблению американской удавки, а как максимум — к освобождению. Реформа конституции и уж тем более ядерный статус должны в конечном итоге обеспечить именно это. Причем американцы должны быть убеждены, что Япония хочет защищать себя от Китая, Северной Кореи, России — кого угодно, только не от главного союзника и покровителя.
Поверят ли в это американцы? Не похоже, хотя лично Трамп и может позволить Такаити зайти так далеко, как у нее получится. США не заинтересованы в реальном укреплении японской обороноспособности (хотя и будут всячески приветствовать инвестиции в ВПК, особенно американский), потому что вполне оправданно думают, что это — шаг в сторону настоящей независимости, которая Вашингтону совсем не нужна: Токио должен оставаться управляемым исполнителем игры против Пекина и — при необходимости — Москвы. Именно поэтому, кстати, политический наставник Такаити, Синдзо Абэ, и пытался найти способ наладить тесные отношения с Россией, сняв с японской шеи хотя бы удавку "северных территорий". У Абэ это не получилось, а Такаити даже не будет пытаться договориться с Россией.
Ей кажется куда более перспективной стратегия заигрывания с Трампом и установления жесткой линии в отношении Си Цзиньпина (отсюда и заявления о Тайване, атаку на который Токио теперь расценивает как угрозу национальной безопасности) — и в результате в ближайшие пару лет мы можем получить серьезное обострение китайско-японских отношений. С большими последствиями для всего региона да и мира в целом. Выбранный Такаити путь к восстановлению независимости Японии может завести страну в очень нехорошую ситуацию, когда станет больше не независимости, а проблем со всеми соседями.
Аналитика Япония Россия США Санаэ Такаити Дональд Трамп Синдзо Абэ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
