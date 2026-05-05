В Японии заявил, что Абэ отказал Обаме в введении санкций против России
17:12 05.05.2026
В Японии заявил, что Абэ отказал Обаме в введении санкций против России

Судзуки: Абэ отказал Обаме, призвавшему ввести санкции против России

Синдзо Абэ
Синдзо Абэ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Синдзо Абэ отказал Бараку Обаме в просьбе ввести санкции против России из-за событий в Крыму в 2014 году.
  • Отказ был связан с переговорами о мирном договоре и решением проблемы «северных территорий» между Японией и Россией.
  • Мунэо Судзуки, депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии, заявил об этом в интервью РИА Новости во время своего визита в Россию.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Синдзо Абэ в бытность премьер-министром Японии ответил отказом на призыв тогдашнего лидера США Барака Обамы ввести санкции против России из-за событий в Крыму в 2014 году, заявил в интервью РИА Новости японский депутат Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в России.
"Во время событий в Крыму президент Обама сказал экс-премьер-министру Абэ, что введет санкции и (попросил - ред.) чтобы (Япония - ред.) оказала сотрудничество. Однако экс-премьер Абэ отказался. (Потому что - ред.) у Японии с Россией есть переговоры о мирном договоре, есть (необходимость - ред.) решения проблемы "северных территорий", и Япония не может исходить из придуманных Америкой ценностей. Премьер Абэ, думая о развитии ориентированных на будущее российско-японских отношений, ясно сказал "нет", - сказал Судзуки.
Депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии Судзуки Мунэо, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находился с визитом в России 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
