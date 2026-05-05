В Японии заявил, что Абэ отказал Обаме в введении санкций против России

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Синдзо Абэ в бытность премьер-министром Японии ответил отказом на призыв тогдашнего лидера США Барака Обамы ввести санкции против России из-за событий в Крыму в 2014 году, заявил в интервью РИА Новости японский депутат Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в России.

Депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии Судзуки Мунэо, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находился с визитом в России 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.