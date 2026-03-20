Премьер Японии заявила о возвращении страны к активной роли в мире
03:17 20.03.2026
Премьер Японии заявила о возвращении страны к активной роли в мире
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на торжественном ужине с президентом США Дональдом Трампом заявила о возвращении Токио к активной роли в мире, повторив... РИА Новости, 20.03.2026
ТОКИО, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на торжественном ужине с президентом США Дональдом Трампом заявила о возвращении Токио к активной роли в мире, повторив слова покойного главы правительства Синдзо Абэ о том, что страна "вернулась".
"Я хотела бы с гордостью и уверенностью вновь произнести здесь слова, которые когда-то громко прозвучали в Вашингтоне из уст бывшего премьер-министра Синдзо Абэ", - сказала Такаити.
Вскинув руку вверх, на английском она произнесла фразу "Япония вернулась!" (Japan is back!).
По ее словам, Япония намерена вновь играть ведущую роль на международной арене.
"Япония снова будет вести мир в области инноваций и будет играть еще большую роль в обеспечении международного мира", - сказала премьер.
Кроме этого, Такаити подчеркнула ключевую роль союза Японии и США и отметила, что Токио намерен продолжать и дальше укреплять союз с Вашингтоном.
