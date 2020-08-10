Биография Александра Адабашьяна

Российский сценарист, художник, актер и режиссер Александр Артемович Адабашьян родился 10 августа 1945 года в Москве.

В школьные годы занимался в театральной студии, но позже увлекся рисованием.

В 1971 году окончил факультет художественной обработки металлов Московского высшего художественно-промышленного училища (Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова).

В 1964-1967 годах, прервав учебу, Адабашьян проходил службу в Вооруженных силах СССР.

В кино начал работать с 1970 года – художником-декоратором в дипломном фильме "Спокойный день в конце войны" Никиты Михалкова, с которым познакомился в школьные годы. Затем в качестве художника-постановщика Адабашьян принял участие в съемках картины "Петрухина фамилия", а в 1972 году с оператором Павлом Лебешевым участвовал в съемках документального фильма о промышленной кооперации, где освоил специальность ассистента оператора.

В 1973 году режиссер и сценарист Андрей Михалков-Кончаловский пригласил Адабашьяна помочь ему в работе над сценарием картины "Дело важнее, чем жизнь" ("Поклонник").

Затем Александр Адабашьян совместно с Никитой Михалковым написал сценарий фильма "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977).

Позже вместе с Михалковым он создал сценарии картин "Пять вечеров" (1979), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1980), "Мой любимый клоун" (1986), "Очи черные" (1987), "Одинокий охотник" (1989).

Александр Адабашьян – сценарист кинолент "Рецепт ее молодости" (1983), "Выигрыш одинокого коммерсанта" (1984), "История одной бильярдной команды" (1988), "Испанская актриса для русского министра" (1990), "Настя" (1993), "Дом" (1995), "Время любви" (1999), "Сосед" (2004) и др.

Он также написал сценарии к французскому фильму "Домби и сын" (Dombais et fils, 2007), детективу "Смерть в пенсне, или Наш Чехов" (2010), драме "Косухи" (2013), семейному фильму "Собачий рай" (2013), а также вместе с Никитой Михалковым и Владимиром Моисеенко стал сценаристом драмы "Солнечный удар" (2014) по одноименному рассказу и дневникам Ивана Бунина "Окаянные дни".

Вместе с Игорем Ахмедовым, Георгием Данелией и Андреем Усачевым написал сценарий к мультфильму "Ку! Кин-дза-дза" (2013).

В 2016 году мотивам повести Александра Адабашьяна и Анны Чернаковой "Хрустальный ключ, или Скарфаджо" был снят детский фильм "Жили-были мы", в котором он одновременно выступил как художник и сыграл одну из ролей.

В 2018 году состоялась премьера военного фильма "Собибор", где он принимал участие в написании сценария.

В 2019 году по сценарию Адабашьяна вышла российско-чилийская трагикомедия "Оппозиционер".

Как режиссер Александр Адабашьян снял фильмы "Мадо, до востребования" (1990) и "Азазель" (2002).

В качестве художника-постановщика работал в картинах "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), "Матерь человеческая" (1975), "Раба любви" (1975), "Пять вечеров" (1978), "Сибириада" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Родня" (1981), "Без свидетелей" (1983), "Очи черные" (1986), "Отцы и дети" (2008), "Смерть в пенсне, или Наш Чехов" (2010), "Собачий рай" (2013) и др.

Александр Адабашьян снимался в небольших ролях в фильмах "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Пять вечеров", "Сибириада" и др.

Зрителям он запомнился в ролях Бэрримора в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1981), Берлиоза в сериале "Мастер и Маргарита" (2005).

Среди его главных ролей – Купец в "Двух гусарах" (1984), Тамада в фильме "Обвиняется свадьба" (1986), а также роли в комедии "Криминальные обстоятельства" (2011) и детективном сериале "Точки опоры" (2015).

В 2017 году Александр Адабашьян снялся в роликах серии "Революция 360" проекта RT, посвященных важным эпизодам революционных событий 1917 года.

Адабашьян поставил оперы "Борис Годунов" в Мариинском театре в 1997 году и "Хованщина" в "Ла Скала" в 1998 году.

Он также преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров и в Европейской сценарной студии EQUINOXE (Франция).

Является преподавателем режиссерской мастерской Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.

Александр Адабашьян – заслуженный художник РСФСР (1983), лауреат Государственной премии Казахской ССР (1978).

В 2016 году он был удостоен звания Заслуженный деятель искусств РФ.

Награжден Призом молодежного жюри (1990) и Премией имени Феллини (1993, за лучший европейский сценарий) МКФ "Европа Синема" в Равенне, Премией имени Флайяно "Серебряный пегас" (1991, за лучший иностранный сценарий) МКФ в Римини.

Является обладателем приза Российского фестиваля кинокомедий "Улыбнись Россия!" (2006) – за вклад в комедию, специального приза жюри "За современный стиль киномышления" на кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге (2013) за фильм "Собачий рай". В 2016 году он был удостоен Приза имени Станислава и Андрея Ростоцких фестиваля "Окно в Европу" за фильм "Жили-были мы".

Адабашьян женат на Екатерине Шадриной, в семье две дочери.