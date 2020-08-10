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Александр Адабашьян отмечает 75-летие в кругу семьи
Сценарист, художник и актер Александр Адабашьян планирует отметить свой 75-летний юбилей в узком кругу семьи, так как традиция пышного празднования дня рождения РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:59
культура
кино и сериалы
новости культуры
никита михалков
александр адабашьян
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
кино и сериалы, новости культуры, никита михалков, александр адабашьян

Александр Адабашьян отмечает 75-летие в кругу семьи

10:59 10.08.2020
333
© РИА Новости / Людмила Попова / Перейти в фотобанкXXIV фестиваль российского кино "Окно в Европу" в Выборге
XXIV фестиваль российского кино Окно в Европу в Выборге
© РИА Новости / Людмила Попова
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сценарист, художник и актер Александр Адабашьян планирует отметить свой 75-летний юбилей в узком кругу семьи, так как традиция пышного празднования дня рождения не сложилась с детства.
Десятого августа Александр Адабашьян отмечает свое 75-летие.
"Юбилей отмечу, как всегда, на даче, в узком кругу семьи, ничего помпезного. Попросил ничего разорительного не дарить, потребности они мои знают, они очень скромные", - рассказал Адабашьян в интервью РИА Новости.
Он добавил, что традиция пышного празднования не сложилась у него с детства, так как август – это время, когда друзья уезжали с родителями из города. "А сейчас в преклонных годах интерес к пышным праздникам как-то увял", - добавил он.
Адабашьян – советский и российский кинодраматург, художник, сценарист и актер. Постоянно сотрудничает с режиссером Никитой Михалковым. Адабашьян сыграл более сорока эпизодических ролей, в частности инженера Тимофеева в "Пяти вечерах", дворецкого Бэрримора в "Собаке Баскервилей" и Берлиоза в телесериале "Мастер и Маргарита".
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