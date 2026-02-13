https://ria.ru/20260213/moskva-2074313290.html
В Москве представили спектакль "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым
В Москве представили спектакль "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым - РИА Новости, 13.02.2026
В Москве представили спектакль "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым
Спектакль "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым и Анной Михалковой в главных ролях представили на сцене театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", передает... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T23:36:00+03:00
2026-02-13T23:36:00+03:00
2026-02-13T23:36:00+03:00
культура
никита михалков
александр адабашьян
софья прокофьева
новости культуры
театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010282988_0:0:2673:1504_1920x0_80_0_0_baf3740ff7752f18f2f33be25fa48bf3.jpg
https://ria.ru/20250904/rossiya-2039740688.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010282988_138:0:2475:1753_1920x0_80_0_0_42085f41962a121b618a145d90c83e5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита михалков, александр адабашьян, софья прокофьева, новости культуры, театр
Культура, Никита Михалков, Александр Адабашьян, Софья Прокофьева, Новости культуры, Театр
В Москве представили спектакль "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым
"Мастерская "12" представила спектакль Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Спектакль "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым и Анной Михалковой в главных ролях представили на сцене театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", передает корреспондент РИА Новости.
Первые зрители в пятницу вечером смогли увидеть спектакль на предпремьерном просмотре.
"Я хочу вас предупредить, что это прогон. Прошу меня простить, если во время спектакля я буду делать поправки - это не неуважение к вам, а необходимость, потому что это первый показ для зрителей", - обратился к залу худрук театра и режиссер спектакля Никита Михалков.
Постановка была создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля". Над сценической версией Михалков работал вместе с Александром Адабашьяном. Художником-постановщиком выступил Юрий Купер.
Продолжительность спектакля составила почти два часа. Главные герои в исполнении Михалковой и Ефремова - бывшие супруги, которые встретились после многих лет и за один вечер выплескивают друг на друга невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы. В постановке активно используются также технические возможности театра: так, например, видео, которые записывает герой на сцене, транслируются на больших экранах для зрителей.
После показа спектакля на сцену вместе с актерским дуэтом поднялись также Михалков и Адабашьян. Овации создателям постановки и исполнителям главных ролей не смолкали несколько минут.
Премьерные показы спектакля "Без свидетелей" пройдут 25 и 26 марта, билеты на них поступили в продажу 9 февраля.