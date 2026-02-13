В Москве представили спектакль "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Спектакль "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым и Анной Михалковой в главных ролях представили на сцене театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", передает корреспондент РИА Новости.

Первые зрители в пятницу вечером смогли увидеть спектакль на предпремьерном просмотре.

"Я хочу вас предупредить, что это прогон. Прошу меня простить, если во время спектакля я буду делать поправки - это не неуважение к вам, а необходимость, потому что это первый показ для зрителей", - обратился к залу худрук театра и режиссер спектакля Никита Михалков.

Постановка была создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля". Над сценической версией Михалков работал вместе с Александром Адабашьяном. Художником-постановщиком выступил Юрий Купер.

Продолжительность спектакля составила почти два часа. Главные герои в исполнении Михалковой и Ефремова - бывшие супруги, которые встретились после многих лет и за один вечер выплескивают друг на друга невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы. В постановке активно используются также технические возможности театра: так, например, видео, которые записывает герой на сцене, транслируются на больших экранах для зрителей.

После показа спектакля на сцену вместе с актерским дуэтом поднялись также Михалков и Адабашьян. Овации создателям постановки и исполнителям главных ролей не смолкали несколько минут.