Фильм "Август" получил премию "Золотой орел" в шести номинациях

Культура
 
23:59 30.01.2026
Новости
© Централ Партнершип (2025)Кадр из фильма "Август"
Кадр из фильма Август - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Централ Партнершип (2025)
Кадр из фильма "Август"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Фильм "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины" получил призы в шести номинациях кинопремии "Золотой орел", включая гран-при за лучший игровой фильм, передает корреспондент РИА Новости.
ХХIV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" прошла в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
Режиссер Феликс Умаров - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Феликс Умаров получил премию "Золотой орел" как лучший режиссер
Вчера, 22:57
Кроме главного приза картина также получила ещё пять наград: трио ведущих актеров - Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков были признаны лучшими исполнителями мужских ролей, Илья Лебедев удостоился статуэтки за лучший монтаж, Максим Шинкоренко - за операторскую работу, компания Online VFX Studio - за визуальные эффекты, Дмитрий Емельянов - за лучшую музыку к фильму.
Серьезную конкуренцию "Августу" составил фильм "Пророк. История Александра Пушкина", который собрал награды в семи из четырнадцати заявленных номинаций: Феликс Умаров был признан лучшим режиссером, лучшим звукорежиссером - Алексей Самоделко, лучшим художником по костюмам - Татьяна Патрахальцева, лучшими художниками-постановщиками - Алексей Падерин и Сергей Зайков, призы за лучшие женскую и мужскую роль второго плана - Аня Чиповская и Сергей Гилев, за лучший сценарий - Василий Зоркий и Андрей Курганов.
В телевизионных номинациях все награды забрал проект "Атом", признанный лучшим телесериалом. "Орлов" за лучшую мужскую и женскую роль в нем получили актеры Алексей Гуськов и Екатерина Климова.
Кадр сериала Атом - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Телевизионный сериал "Атом" получил премию "Золотой орел"
Вчера, 22:46
Высоко оценили и сериал "Плевако": он также стал абсолютным чемпионом, став лучшим проектом онлайн-платформ, а также награды Сергея Безрукова и Ольги Лерман в актерских номинациях.
Лучшим короткометражным фильмом был признан "Немой" режиссёра Арсена Аристакесяна. Лучшим анимационным фильм стал "Булгаковъ" режиссера Станислава Соколова. Приз в номинации "Лучший неигровой фильм" получила картина "Путь" режиссёра Светланы Музыченко.
Специальный приз за вклад в российский кинематограф на церемонии вручения премии "Золотой орёл" получил заслуженный деятель искусств РФ режиссер, актер и кинодраматург Александр Адабашьян.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Александр Адабашьян - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Специальный приз премии "Золотой орел" получил Адабашьян
Вчера, 20:22
 
