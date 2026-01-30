Фильм "Август" получил премию "Золотой орел" в шести номинациях

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Фильм "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины" получил призы в шести номинациях кинопремии "Золотой орел", включая гран-при за лучший игровой фильм, передает корреспондент РИА Новости.

ХХIV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" прошла в первом павильоне киноконцерна " Мосфильм ".

Кроме главного приза картина также получила ещё пять наград: трио ведущих актеров - Сергей Безруков Никита Кологривый и Павел Табаков были признаны лучшими исполнителями мужских ролей, Илья Лебедев удостоился статуэтки за лучший монтаж, Максим Шинкоренко - за операторскую работу, компания Online VFX Studio - за визуальные эффекты, Дмитрий Емельянов - за лучшую музыку к фильму.

Серьезную конкуренцию "Августу" составил фильм "Пророк. История Александра Пушкина ", который собрал награды в семи из четырнадцати заявленных номинаций: Феликс Умаров был признан лучшим режиссером, лучшим звукорежиссером - Алексей Самоделко, лучшим художником по костюмам - Татьяна Патрахальцева, лучшими художниками-постановщиками - Алексей Падерин и Сергей Зайков, призы за лучшие женскую и мужскую роль второго плана - Аня Чиповская и Сергей Гилев, за лучший сценарий - Василий Зоркий и Андрей Курганов.

Екатерина Климова. В телевизионных номинациях все награды забрал проект "Атом", признанный лучшим телесериалом. "Орлов" за лучшую мужскую и женскую роль в нем получили актеры Алексей Гуськов

Высоко оценили и сериал "Плевако": он также стал абсолютным чемпионом, став лучшим проектом онлайн-платформ, а также награды Сергея Безрукова и Ольги Лерман в актерских номинациях.

Лучшим короткометражным фильмом был признан "Немой" режиссёра Арсена Аристакесяна. Лучшим анимационным фильм стал "Булгаковъ" режиссера Станислава Соколова. Приз в номинации "Лучший неигровой фильм" получила картина "Путь" режиссёра Светланы Музыченко.

Специальный приз за вклад в российский кинематограф на церемонии вручения премии "Золотой орёл" получил заслуженный деятель искусств РФ режиссер, актер и кинодраматург Александр Адабашьян