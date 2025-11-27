Актеры Адабашьян и Крючкова выиграли премию "Бриллиантовая бабочка"

Режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в Москве. 27 ноября 2025

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Актеров Александра Адабашьяна и Светлану Крючкову признали лучшими в актерских номинациях первой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", передает корреспондент РИА Новости.

Первая церемония Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" проходит в Мастерской "12" советского и российского кинорежиссера и общественного деятеля Никиты Михалкова

"Благодарю, во-первых, судьбу за то, что она послала мне режиссера Андрея Зайцева. Благодарю, конечно, своего партнера ( Адабашьяна - ред.). Нам не нужно было ни о чем договариваться: мы дружим почти 50 лет, мы понимали друг друга с полуслова, полувзгляда", - сказала Крючкова, получая награду.

Актриса напомнила, что для великой русской поэтессы Марины Цветаевой бабочка была важным символом, потому что в греческой мифологии это - олицетворение человеческой души.

"А что делаем мы? Мы будим человеческие души", - отметила Крючкова.

Адабашьян и Крючкова получили приз за роли в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки" Зайцева, выдвинутого для участия в премии от РФ

Канады. Лучшим актером второго плана стал Анвар Картаев, сыгравший в картине "В погоне за весной", представленном от Узбекистана . Приз как лучшая актриса второго плана получила Соня Хуссейн за кино "Термит" производства Пакистана

Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Куба, Сенегал, Индонезия, Вьетнам, В список для рассмотрения экспертным советом премии вошли 34 фильма. В конкурсе участвуют картины стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свое кино представили Россия, Китай Сербия , Узбекистан, Венесуэла ЮАР , Пакистан, Белоруссия Иран и другие. Каждое из этих государств направило работы, отражающие особенности и богатство национального кинематографа.

В апреле премию и Евразийскую академию кинематографических искусств представили в рамках Московского международного кинофестиваля. Инициатором создания премии выступил Михалков.