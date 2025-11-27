Рейтинг@Mail.ru
Актеры Адабашьян и Крючкова выиграли премию "Бриллиантовая бабочка" - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:20 27.11.2025 (обновлено: 20:58 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/premiya-2058191332.html
Актеры Адабашьян и Крючкова выиграли премию "Бриллиантовая бабочка"
Актеры Адабашьян и Крючкова выиграли премию "Бриллиантовая бабочка" - РИА Новости, 27.11.2025
Актеры Адабашьян и Крючкова выиграли премию "Бриллиантовая бабочка"
Актеров Александра Адабашьяна и Светлану Крючкову признали лучшими в актерских номинациях первой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", передает... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T20:20:00+03:00
2025-11-27T20:58:00+03:00
культура
александр адабашьян
никита михалков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058197321_0:69:3396:1979_1920x0_80_0_0_6090ea57e0e86aaa6bd64382bdd7144e.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058180492.html
https://ria.ru/20251121/sputnik-2056708235.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058197321_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_f8a37f9acc680da4918e2e5163cd0bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр адабашьян, никита михалков, россия
Культура, Александр Адабашьян, Никита Михалков, Россия
Актеры Адабашьян и Крючкова выиграли премию "Бриллиантовая бабочка"

Актеры Адабашьян и Крючкова стали лауреатами премии "Бриллиантовая бабочка"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРежиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в Москве. 27 ноября 2025
Режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии Бриллиантовая бабочка в Москве. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в Москве. 27 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Актеров Александра Адабашьяна и Светлану Крючкову признали лучшими в актерских номинациях первой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", передает корреспондент РИА Новости.
Первая церемония Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" проходит в Мастерской "12" советского и российского кинорежиссера и общественного деятеля Никиты Михалкова.
Владимир Путин и Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин отметил вклад Михалкова в создание премии "Бриллиантовая бабочка"
Вчера, 19:25
"Благодарю, во-первых, судьбу за то, что она послала мне режиссера Андрея Зайцева. Благодарю, конечно, своего партнера (Адабашьяна - ред.). Нам не нужно было ни о чем договариваться: мы дружим почти 50 лет, мы понимали друг друга с полуслова, полувзгляда", - сказала Крючкова, получая награду.
Актриса напомнила, что для великой русской поэтессы Марины Цветаевой бабочка была важным символом, потому что в греческой мифологии это - олицетворение человеческой души.
"А что делаем мы? Мы будим человеческие души", - отметила Крючкова.
Адабашьян и Крючкова получили приз за роли в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки" Зайцева, выдвинутого для участия в премии от РФ.
Лучшим актером второго плана стал Анвар Картаев, сыгравший в картине "В погоне за весной", представленном от Узбекистана. Приз как лучшая актриса второго плана получила Соня Хуссейн за кино "Термит" производства Пакистана и Канады.
В список для рассмотрения экспертным советом премии вошли 34 фильма. В конкурсе участвуют картины стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свое кино представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Белоруссия, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие. Каждое из этих государств направило работы, отражающие особенности и богатство национального кинематографа.
В апреле премию и Евразийскую академию кинематографических искусств представили в рамках Московского международного кинофестиваля. Инициатором создания премии выступил Михалков.
Победитель в номинации "Лучший фильм" получит премию, эквивалентную 1 миллиону долларов. В остальных номинациях - по 250 тысяч долларов. Победители определяются по итогам голосования экспертного совета.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор дирекции Радио Sputnik Маргарита Некрасова на церемонии вручения Национальной премии в области радиовещания Радиомания-2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Радио Sputnik получило премию в номинации "Прогресс года"
21 ноября, 20:38
 
КультураАлександр АдабашьянНикита МихалковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала