Актеры Адабашьян и Крючкова выиграли премию "Бриллиантовая бабочка"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Актеров Александра Адабашьяна и Светлану Крючкову признали лучшими в актерских номинациях первой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", передает корреспондент РИА Новости.
Первая церемония Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" проходит в Мастерской "12" советского и российского кинорежиссера и общественного деятеля Никиты Михалкова.
"Благодарю, во-первых, судьбу за то, что она послала мне режиссера Андрея Зайцева. Благодарю, конечно, своего партнера (Адабашьяна - ред.). Нам не нужно было ни о чем договариваться: мы дружим почти 50 лет, мы понимали друг друга с полуслова, полувзгляда", - сказала Крючкова, получая награду.
Актриса напомнила, что для великой русской поэтессы Марины Цветаевой бабочка была важным символом, потому что в греческой мифологии это - олицетворение человеческой души.
"А что делаем мы? Мы будим человеческие души", - отметила Крючкова.
Адабашьян и Крючкова получили приз за роли в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки" Зайцева, выдвинутого для участия в премии от РФ.
Лучшим актером второго плана стал Анвар Картаев, сыгравший в картине "В погоне за весной", представленном от Узбекистана. Приз как лучшая актриса второго плана получила Соня Хуссейн за кино "Термит" производства Пакистана и Канады.
В список для рассмотрения экспертным советом премии вошли 34 фильма. В конкурсе участвуют картины стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свое кино представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Белоруссия, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие. Каждое из этих государств направило работы, отражающие особенности и богатство национального кинематографа.
В апреле премию и Евразийскую академию кинематографических искусств представили в рамках Московского международного кинофестиваля. Инициатором создания премии выступил Михалков.
Победитель в номинации "Лучший фильм" получит премию, эквивалентную 1 миллиону долларов. В остальных номинациях - по 250 тысяч долларов. Победители определяются по итогам голосования экспертного совета.
