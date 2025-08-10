Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Адабашьяна с юбилеем
Культура
 
11:38 10.08.2025
Путин поздравил Адабашьяна с юбилеем
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного деятеля искусств РФ Александра Адабашьяна с 80-летием, отметив, что его творческие проекты юбиляра неизменно отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Александр Артемович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Вы посвятили себя киноискусству, добились признания на актёрском и режиссёрском поприще, ярко заявили о себе как о выдающемся кинодраматурге и сценаристе. Ваши творческие проекты неизменно отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что за несомненным профессиональным успехом Адабашьяна стоят годы созидательного труда, большой и щедрый талант, вера в себя и своё предназначение. Путин пожелал ему доброго здоровья и всего наилучшего.
Александр Адабашьян. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного деятеля искусств РФ Александра Адабашьяна с 80-летием, отметив, что его творческие проекты юбиляра неизменно отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Александр Артемович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Вы посвятили себя киноискусству, добились признания на актёрском и режиссёрском поприще, ярко заявили о себе как о выдающемся кинодраматурге и сценаристе. Ваши творческие проекты неизменно отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что за несомненным профессиональным успехом Адабашьяна стоят годы созидательного труда, большой и щедрый талант, вера в себя и своё предназначение. Путин пожелал ему доброго здоровья и всего наилучшего.
Александр Адабашьян: 80 лет тихому гению российского кино
