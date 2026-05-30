23:35 30.05.2026
Российская мелодрама взяла главную награду кинофорума "Золотой Витязь"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева получил главную награду кинофорума «Золотой Витязь».
  • Лучшей режиссерской работой в игровом кино признан фильм «Цинга» Владимира Головнева.
  • Специальные награды также получили фильмы из Киргизии, Ирана, Сербии, Беларуси и Осетия.
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Российский полнометражный фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки" режиссера Андрея Зайцева взял главную награду кинофорума "Золотой Витязь", сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью кинофорума Мария Дубовикова.
"Лауреатом в номинации "Полнометражное игровое кино" стал фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки" режиссера Андрея Зайцева", – сказала Дубовикова.
По ее словам, мелодрама вышла в 2025 году. В главных ролях: Светлана Крючкова и Александр Адабашьян, которые сыграли двоих питерских стариков-интеллигентов - мужа и жену, которые детьми пережили Великую Отечественную войну.
Кроме того, по словам Дубовиковой, лучшей режиссерской работой в игровом кино признан фильм "Цинга" Владимира Головнева, полнометражным документальным фильмом – "Никита" режиссера Николая Бурляева, короткометражный документальный фильм - "Рисуй наш дом" Инны Кудрявцевой, а в номинации "Студенческий дебют" победу одержал режиссер Александр Абдуляпаров.
Наградами, по словам Дубовиковой, также отмечены киргизский фильм "Сделка на границе" режиссера Дастана Жапара, иранский фильм "Страж поля", сербские фильмы, а также белорусский фильм "Правильные правила" Елены Туровой, специальный приз - статуэтку "Золотого Витязя" - получил осетинский режиссер Заур Цогоев за фильм "Охотник".
Международный кинофорум "Золотой Витязь" уже 35 лет объединяет кинематографистов и деятелей культуры славянских и православных народов под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Открылся форум в Севастополе 22 мая. В нем представлено 120 киноработ из 16 стран мира. Торжественная церемония закрытия и награждение лауреатов состоялась 30 мая в театре имени Луначарского.
