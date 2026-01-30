https://ria.ru/20260130/orel-2071338183.html
Специальный приз премии "Золотой орел" получил Адабашьян
Специальный приз премии "Золотой орел" получил Адабашьян - РИА Новости, 30.01.2026
Специальный приз премии "Золотой орел" получил Адабашьян
Специальный приз за вклад в российский кинематограф на церемонии вручения премии "Золотой орёл" получил заслуженный деятель искусств РФ режиссер, актер и...
Специальный приз премии "Золотой орел" получил Адабашьян
Специальный приз премии "Золотой орел" за вклад в кинематограф получил Адабашьян
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специальный приз за вклад в российский кинематограф на церемонии вручения премии "Золотой орёл" получил заслуженный деятель искусств РФ режиссер, актер и кинодраматург Александр Адабашьян, передает корреспондент РИА Новости.
ХХIV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм
".
"Прежде всего хотелось бы поблагодарить тех, кто счел нужным выручить мне этот приз, и сказать, что моя заслуга в этом весьма относительная, потому что все мои многочисленные актерские профессии - это следствие работы подмастерьем при очень хороших мастерах", - сказал Адабашьян
, получая награду из рук министра культуры России Ольги Любимовой
.
Адабашьян задал ироничный тон церемонии, рассказав историю о том, как он добирался на мероприятие.
"Я приехал сюда с приключениями. Шикарный китайский автомобиль застрял в сугробе у моего подъезда. Он до сих пор там стоит. Потом приехал другой, который меня сюда довез. Поэтому у меня возникла автомобильная ассоциация с этим геронтологическим призом", - рассказал артист.
Адабашьян родился в Москве
в 1945 году. С 1970-х начал работать с режиссером Никитой Михалковым
, с которым они сняли картины, ставшие классикой отечественного кино: среди них "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974) и "Раба любви" (1975), где Адабашьян работал в качестве художника-постановщика, а в фильмах "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Пять вечеров", "Несколько дней из жизни Обломова", "Очи чёрные" он выступил также как сценарист.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.