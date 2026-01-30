Рейтинг@Mail.ru
Специальный приз премии "Золотой орел" получил Адабашьян
Культура
 
20:22 30.01.2026
Специальный приз премии "Золотой орел" получил Адабашьян
Специальный приз премии "Золотой орел" получил Адабашьян - РИА Новости, 30.01.2026
Специальный приз премии "Золотой орел" получил Адабашьян
Специальный приз за вклад в российский кинематограф на церемонии вручения премии "Золотой орёл" получил заслуженный деятель искусств РФ режиссер, актер и... РИА Новости, 30.01.2026
культура
россия
москва
ольга любимова
александр адабашьян
мосфильм
никита михалков
россия
москва
россия, москва, ольга любимова, александр адабашьян, мосфильм, никита михалков
Культура, Россия, Москва, Ольга Любимова, Александр Адабашьян, Мосфильм, Никита Михалков
Специальный приз премии "Золотой орел" получил Адабашьян

Специальный приз премии "Золотой орел" за вклад в кинематограф получил Адабашьян

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАлександр Адабашьян
Александр Адабашьян - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Александр Адабашьян. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специальный приз за вклад в российский кинематограф на церемонии вручения премии "Золотой орёл" получил заслуженный деятель искусств РФ режиссер, актер и кинодраматург Александр Адабашьян, передает корреспондент РИА Новости.
ХХIV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
"Прежде всего хотелось бы поблагодарить тех, кто счел нужным выручить мне этот приз, и сказать, что моя заслуга в этом весьма относительная, потому что все мои многочисленные актерские профессии - это следствие работы подмастерьем при очень хороших мастерах", - сказал Адабашьян, получая награду из рук министра культуры России Ольги Любимовой.
Адабашьян задал ироничный тон церемонии, рассказав историю о том, как он добирался на мероприятие.
"Я приехал сюда с приключениями. Шикарный китайский автомобиль застрял в сугробе у моего подъезда. Он до сих пор там стоит. Потом приехал другой, который меня сюда довез. Поэтому у меня возникла автомобильная ассоциация с этим геронтологическим призом", - рассказал артист.
Адабашьян родился в Москве в 1945 году. С 1970-х начал работать с режиссером Никитой Михалковым, с которым они сняли картины, ставшие классикой отечественного кино: среди них "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974) и "Раба любви" (1975), где Адабашьян работал в качестве художника-постановщика, а в фильмах "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Пять вечеров", "Несколько дней из жизни Обломова", "Очи чёрные" он выступил также как сценарист.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Культура Россия Москва Ольга Любимова Александр Адабашьян Мосфильм Никита Михалков
 
 
