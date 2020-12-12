https://ria.ru/20201212/gaft-1588901006.html

Гафт был штучный человек, таких уже не делают, заявил Адабашьян

Гафт был штучный человек, таких уже не делают, заявил Адабашьян

Народный артист РСФСР Валентин Гафт был из породы актеров, которых уже не делают, заявил РИА Новости актер и сценарист Александр Адабашьян. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T12:37

2020-12-12T12:37

2020-12-12T13:47

культура

умер валентин гафт

валентин гафт

рсфср

александр адабашьян

москва

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Валентин Гафт был из породы актеров, которых уже не делают, заявил РИА Новости актер и сценарист Александр Адабашьян.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни."Валентин Гафт из той категории актеров, которых уже не делают, человек был уникальный, штучный, очень жалко", - сказал Адабашьян.Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Актер сыграл в таких фильма как "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Гараж", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита", "Визит дамы и многих других. Актер служил в театре "Современник".

https://ria.ru/20201212/gaft-1588896228.html

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