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https://ria.ru/20201212/gaft-1588901006.html
Гафт был штучный человек, таких уже не делают, заявил Адабашьян
Гафт был штучный человек, таких уже не делают, заявил Адабашьян
Народный артист РСФСР Валентин Гафт был из породы актеров, которых уже не делают, заявил РИА Новости актер и сценарист Александр Адабашьян. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:37
2020-12-12T13:47
культура
умер валентин гафт
валентин гафт
рсфср
александр адабашьян
москва
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Валентин Гафт был из породы актеров, которых уже не делают, заявил РИА Новости актер и сценарист Александр Адабашьян.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни."Валентин Гафт из той категории актеров, которых уже не делают, человек был уникальный, штучный, очень жалко", - сказал Адабашьян.Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Актер сыграл в таких фильма как "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Гараж", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита", "Визит дамы и многих других. Актер служил в театре "Современник".
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умер валентин гафт, валентин гафт, рсфср, александр адабашьян, москва

Гафт был штучный человек, таких уже не делают, заявил Адабашьян

12:37 12.12.2020 (обновлено: 13:47 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь РуссакАктер Валентин Гафт
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Валентин Гафт был из породы актеров, которых уже не делают, заявил РИА Новости актер и сценарист Александр Адабашьян.
Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни.
Актер Валентин Гафт во время выступления в музыкально-поэтической композиции с хором Владимира Минина Скажи, он дьявол или Бог...? - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12:02Культура
Валентин Гафт: актер, острослов и фанатик сцены
"Валентин Гафт из той категории актеров, которых уже не делают, человек был уникальный, штучный, очень жалко", - сказал Адабашьян.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Актер сыграл в таких фильма как "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Гараж", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита", "Визит дамы и многих других. Актер служил в театре "Современник".
"Люди, мы не умираем": памяти Валентина Гафта
© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары Мастер и Маргарита
1 из 9

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

Президент России Владимир Путин и Народный артист России Валентин Гафт на церемонии вручения государственных наград и присвоения почетных званий в Екатерининском зале Кремля
2 из 9

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

Народный артист России Валентин Гафт на вечере, посвященном 50-летию московского театра Современник
3 из 9

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

Актер Валентин Гафт с супругой актрисой Ольгой Остроумовой
4 из 9

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

Актер Валентин Иосифович Гафт в спектакле театра Современник - Балалайкин и К
5 из 9

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

Валентин Гафт
6 из 9

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

Народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт
7 из 9

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Актер Валентин Гафт в роли Горелова в спектакле Спешите делать добро
8 из 9

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек
9 из 9

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 9

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"
2 из 9

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 9

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
4 из 9

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 9

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
6 из 9

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
7 из 9

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
 
КультураУмер Валентин ГафтВалентин ГафтРСФСРАлександр АдабашьянМосква
 
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